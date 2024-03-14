Антимонопольний комітет дозволив "Укрнафті" взяти під контроль мережу АЗС друга Медведчука

Антимонопольний комітет України надав ПАТ "Укрнафта" дозволи на концентрацію активів мережі АЗС Glusco.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передає Інтерфакс-Україна.

"Тепер компанія має всі юридичні підстави для підписання актів прийому-передачі активів з АРМА, після чого зможе розпочати фактичне управління мережею Glusco", – зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

За його словами, загалом до управління компанії передаються заарештовані корпоративні права 34 підприємств, а також нерухоме майно у вигляді АЗК, земельних ділянок та іншого.

Комі належить мережа Glusco

Як повідомлялося, у травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".

Згодом повідомлялося, що АРМА встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. Так, АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав до ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг". "Нафтогаз Ойл Трейдинг" оскаржувало це рішення у суді, проте безрезультатно.

У вересні 2023 року Агентство з розшуку та менеджменту активів передало мережу АЗС Glusco в управління "Укрнафті".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.