Нацбанк зменшить строки повернення валютного виторгу для неаграрного експорту

Національний банк України (НБУ) планує розширити дію норми про зменшені строки для повернення валютної виручки, яка зараз поширюється на аграрну продукції, і на інші види експортних товарів.

Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз аналізуємо товари, за якими є найбільше прострочення, за якими спостерігаються незавершені операції, і, власне, ми рухатимемося далі щодо цих товарів, і до них, я сподіваюся, незабаром також застосовуватиметься підхід, який застосовують до товарів агропромислового комплексу", – сказав Гелетій.

Він позитивно оцінив вплив зменшення строків повернення валютного виторгу від експорту аграрних товарів.

"Ми бачимо нарощування повернення експортної виручки аграрним сектором, це зростання вимірюється сотнями мільйонів на місяць. І, власне, це значний позитивний результат", – прокоментував результати Гелетій.

За його словами, Нацбанк продовжує активну співпрацю з Кабінетом Міністрів щодо вдосконалення критеріїв до верифікованих експортерів аграрної продукції.

"Зокрема, до списку верифікованих застосовуватиметься новий критерій – це стан повернення валютної виручки", – зазначив заступник голови Нацбанку.

Він додав, що це сприятиме подальшому збільшенню обсягів повернення виручки.

Читайте також: Новий морський коридор почав працювати цілодобово, відновлюється рух контейнеровозів та поромів

Як повідомлялося, з 11 листопада 2023 року Національний банк зменшив зі 180 до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів.

Це стосується товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1205 (ріпак), 1206 00 (насіння соняшнику), 1507 (олія соєва), 1512 (олія соняшникова), 1514 (олія ріпакова), 2306 (макуха), здійснених із 11 листопада 2023 року.