Власник ТРЦ "Гуллівер" Поліщук оформив на родичку елітних авто на 100 мільйонів і їздить за кордон під виглядом волонтера, – "Схеми"

Під час повномасштабної війни власник ТРЦ "Гуллівер" та мережі магазинів "Ельдорадо" бізнесмен Віктор Поліщук вільно виїздив з дружною за кордон на відпочинок як волонтер, а оформлена на його родичку фірма скупила елітних автомобілів на 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє програма розслідувань "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).

У березні 2022 року, на другий місяць повномасштабної війни, ДБР повідомило, що запобігло спробі незаконного вивезення із країни трьох елітних авто Rolls-Royce вартістю 50 мільйонів гривень на підставі, ймовірно, підроблених документів. Правоохоронці заявили, що два з них оформлені на фірму "людини, пов'язаної з одним із високопосадовців РФ".

Журналісти з’ясували, що йшлося про Віктора Поліщука – його дружина Лілія Різва є племінницею Світлани Медведєвої – дружини заступника Радбезу РФ. Два з трьох Rolls-Royce, яким не дали виїхати працівники ДБР, записані на фірму "Карпе ренталс".

Ця фірма зареєстрована у ТРЦ "Гулівер", а її формальною власницею в реєстрі вказана 59-річна Катерина Кузьменко із села Перегонівка Кіровоградської області – двоюрідна сестра бізнесмена. Саме в цьому селі народився Віктор Поліщук. Він же і використовує автомобілі, зареєстровані на "Карпе ренталс". До вторгнення журналісти фіксували його на одному з вищезгаданих Rolls-Royce.

Наразі "Карпе ренталс" є власником 36 автомобілів, більшість із яких – "преміум" та "бізнес" класу. Частину з них фірма придбала у 2022 році.

Зокрема, у перший рік повномасштабної війни родички Поліщука придбала три новеньких Mercedes-AMG G 63 – за сім мільйонів гривень кожен (це найновіша модель "геліків", як їх називають в народі), а ще – бус Volkswagen Multivan за 2 мільйони гривень, Skoda Kodiaq за майже півтора мільйона.

Поліщук виїздив закордон під виглядом волонтера і водія

При цьому з'ясувалося, що попри призовний вік (47 років) Віктор Поліщук з дружиною під час повномасштабної війни регулярно подорожував за кордон на одному з новесеньких Mercedes-AMG G 63 з автопарку "Карпе ренталс".

Як з’ясували "Схеми", для виїзду Поліщука реєстрували у системі "Шлях" на підставі документів з ознаками підробки про гуманітарну допомогу, але не привозив її. Крім того, він навіть влаштовувався водієм вантажного транспорту у компанію-перевізника, але ніяких вантажів також не доставляв.

За інформацією джерел з доступом до даних перетину кордону, він виїжджав за кордон щонайменше п'ять разів: двічі – у 2022-му та 2023-му роках, а також у 2024-му.

Поліщук і фейковий збір коштів для військових

"Схеми" також з’ясували, що мережа магазинів "Ельдорадо" Поліщука так і не перерахувала обіцяних коштів зі своїх продажів на армію.

На початку літа 2023 року "Ельдорадо" оголосило про проведення акції під назвою "Техніка, що рятує життя військовим". Покупців закликали купувати товари у цій мережі, пообіцявши передати 0,5% від продажів на виготовлення броньованих багі для медичної служби 1-го Інтернаціонального легіону оборони України. Гроші мали передати через відомий столичний благодійний фонд "Солом’янські котики", про що була укладена угода.

Однак у благодійному фонді "Солом’янські котики" повідомили, що "Ельдорадо" не виконала заявленої обіцянки та не передала жодних коштів. Лише після запиту журналістів мережа магазинів терміново зв’язалася з благодійним фондом та запропонувала перерахувати йому 800 тисяч гривень.

Власник "Гуліверу" Поліщук заборгував державним банкам 14 мільярдів

Віктора Поліщука з часів Януковича пов'язували зі мтоличним торговельно-офісному центру "Гулівер", зведення якого у попередні роки едро профінансували державні "Ощадбанк" та "Укрексімбанк".

Сам Поліщук раніше публічно заперечував, що є власником "Гуліверу". Офіційно торгівельно-розважальним та бізнес-центром керує його дружина Лілія Різва, а формальним власником компанії "Три О" (юридична назва комплексу) в реєстрі вказаний її двоюрідний брат.

Втім журналісти отримали у своє розпорядження згаданий договір поруки за кредитами на будівництво ТРЦ, підписаний Поліщуком. Згідно з документом, Віктор Поліщук справді особисто поручився повернути держбанкам щонайменше $207 мільйонів у разі, якщо компанія "Три О" порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Станом на 2024 рік він заборгував цим банкам близько 14 мільярдів гривень. Однак державні банки замість спроб стягнути кошти чи нерухомість надають фірмі Поліщука щедрі розстрочки.

Остання реструктуризація з суттєвими поступками перед структурами Поліщука щодо умов кредиту відбулась вже за часів Зеленського – у 2020 році. Вона передбачає відтермінування погашення боргів ще на чверть століття – аж до 2044 року. При цьому процентну ставку по кредиту знизили майже втричі – вона тепер складає лише 3,65% річних як у гривні, так і доларах.

Втім, попри такі пільгові умови для власника "Гуліверу", з початку 2022 року він взагалі припинив повертати гроші державі. Щомісячні виплати поновилися лише у 2023 році, і те не в повному обсязі. На початок 2024 року власник "Гуліверу" протермінував план погашення боргу на близько 500 мільйонів гривень, із загальних 14 млрд грн, які він ще має повернути "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".

Чим Відомий Віктор Поліщук

Віктор Поліщук перетворився на відомого бізнесмена за часів президентства Віктора Януковича. Тоді самого Поліщука називали одним із "гаманців" так званої "Сім'ї" – олігархічно-політичного клану колишнього президента-втікача.

Саме тоді він виник буквально нізвідки як власник великих активів у сфері фінансів, роздрібної торгівлі та нерухомості. Згодом з'явилася інформація про родинні зв'язки його дружини – Лілії Різвої із Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрем'єра РФ, а нині – заступника голови Ради безпеки Росії.

Широкій громадськості Віктор Поліщук став відомий вже після втечі Януковича до Росії. У 2016 році Нацбанк визнав неплатоспроможним банк бізнесмена "Михайлівський", та звинуватив його у виведенні активів на пов’язані структури. Судовий розгляд щодо обвинувачених топменеджерів банку досі триває. Але самому Поліщуку вдалось уникнути статусу фігуранта кримінальної справи про розкрадання коштів "Михайлівського".