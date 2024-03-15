В Україні запрацює польсько-український центр протезування для ветеранів

В Україні буде створено польсько-український центр протезування для ветеранів. У майбутньому також розглядається можливість організувати виготовлення протезів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Створенням сучасного центру протезування та реабілітації в Україні займаються представники польської компанії EnForce Medical Technologies і фондів "Польща допомагає Україні", Siepomaga та Solidarity Fund.

Для облаштування центру наразі триває пошук належного приміщення. Там люди зможуть отримати протезування та пройти реабілітацію.

Також розглядається можливість організувати в майбутньому центрі виробництво протезів.

Усі технологічні процеси, які для цього необхідні, будуть перенесені з Польщі в Україну.

Раніше повідомлялося, що спеціальний правовий режим "Дія.City" планують поширити на виробників біонічних протезів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, поширення "Дія.City" на компанії-виробники біонічних протезів важливо для забезпечення українських захисників та захисниць.