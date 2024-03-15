Сума упередженого схемного ПДВ із початку року становить 6,2 мільярда, – Гетманцев

Упродовж січня-лютого цього року було заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію. Сума упередженого схемного податку на додану вартість становить 6,2 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Адептам церкви неефективності блокування податкових накладних, "бо 90% все одно розблоковується", зранку в пʼятницю буде цікаво дізнатися, що за січень-лютий цього року загалом було заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію", – зазначив він.

За даними нардепа, із заблокованих накладних були розблоковано 34,5%, з яких: 78,2% розблоковано за рішенням комісій, 17,5% автоматично розблоковано після виведення платників з ризиків, 4,3% автоматично після реєстрації таблиць.

"Загальна сума упередженого схемного ПДВ складає 6,2 млрд.грн, або півтори повністю оснащені всім необхідним бригади ЗСУ", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, у 2023 році Податкова служба відшкодувала лише 63% від затребуваного відшкодування податку на додану вартість – майже 78,5 млрд грн.