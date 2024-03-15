Польські аграрії заблокують дорогу на кордоні зі Словаччиною

Польські аграрії оголосили про майбутню блокаду-контроль на одній з доріг між Польщею та Словаччиною, яку хочуть тримати до кінця березня.

Як пише RMF24, фермери з прилеглих населених пунктів планують перевіряти вантажі на кордоні Словаччини й Польщі в районі села Хижне та подали заявку на свій протест до гміни у Яблонці, передає ЄП.

Причина протесту та ж, що й усіх попередніх акцій фермерів – вони вимагають зупинити "неконтрольованого наплив збіжжя з України до ЄС", а також змінити вимоги "зеленого" законодавства Євросоюзу, які ускладнюють їм конкуренцію з дешевшою продукцією з третіх країн.

Протестувальники поїдуть до пунктів пропуску зі своїми тракторами та планують перевіряти кожну вантажівку, що прямує до Польщі, і пропускати по одній на годину. Вони пообіцяли безперешкодно пропускати легкові авто, пішоходів та велосипедистів.

Водіїв вантажівок, які не пройдуть "огляд", обіцяють не пускати до Польщі.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.