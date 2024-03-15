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Новини
4 308 66

Польські аграрії заблокують дорогу на кордоні зі Словаччиною

кордон,польща

Польські аграрії оголосили про майбутню блокаду-контроль на одній з доріг між Польщею та Словаччиною, яку хочуть тримати до кінця березня.

Як пише RMF24, фермери з прилеглих населених пунктів планують перевіряти вантажі на кордоні Словаччини й Польщі в районі села Хижне та подали заявку на свій протест до гміни у Яблонці, передає ЄП.

Причина протесту та ж, що й усіх попередніх акцій фермерів – вони вимагають зупинити "неконтрольованого наплив збіжжя з України до ЄС", а також змінити вимоги "зеленого" законодавства Євросоюзу, які ускладнюють їм конкуренцію з дешевшою продукцією з третіх країн.

Протестувальники поїдуть до пунктів пропуску зі своїми тракторами та планують перевіряти кожну вантажівку, що прямує до Польщі, і пропускати по одній на годину. Вони пообіцяли безперешкодно пропускати легкові авто, пішоходів та велосипедистів.

Водіїв вантажівок, які не пройдуть "огляд", обіцяють не пускати до Польщі.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Автор: 

кордон (1148) зерно (1881) Польща (2459) Словаччина (344)


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Топ коментарі
+35
Вони будуть блокувати де завгодно окрім російського та білоруського кордону. Там табу.
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15.03.2024 12:09
+17
О і аграрії людям які працюють в полях голову немає часу підняти посівна йде. А ті тільки дай щось заблокувати, ну гроші кінчаться хліб не виросте. Потім будуть блокувати бо Україна зерна не хоче дати на зиму животікі пухнуть.
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15.03.2024 12:08
+16
Щоб ви вже вдавилися, нікчеми продажні!!
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15.03.2024 12:09
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О і аграрії людям які працюють в полях голову немає часу підняти посівна йде. А ті тільки дай щось заблокувати, ну гроші кінчаться хліб не виросте. Потім будуть блокувати бо Україна зерна не хоче дати на зиму животікі пухнуть.
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15.03.2024 12:08 Відповісти
если хлебосеви станут миллионерами
тогда пицейоли станут миллиардерами
все что нужно знать
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15.03.2024 12:34 Відповісти
Я б запропонував Польщі заблокувати всі кордони з усіма і окуклитися на пару років. Може так у них з населення народиться нород польський.
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15.03.2024 13:11 Відповісти
Вчора розмовляла телефоном із подругою. Вона у 2022 році з родиною доньки бігла до Німеччини. Так вона каже, що в них на сонці 40 градусів тепла і внучка гуляє на вулиці у футболці... Я була в шоці... Тож полякам не те що сіяти, а скоро врожай збирати... Капець, що за люди. .. Не уявляю українця, який займався не землею, а... Взагалі ви зрозуміли. У мене сусідка сьогодні під вікнами щось садила, а це Пiвнiч Украiни...
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15.03.2024 17:52 Відповісти
Вони будуть блокувати де завгодно окрім російського та білоруського кордону. Там табу.
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15.03.2024 12:09 Відповісти
Щоб ви вже вдавилися, нікчеми продажні!!
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15.03.2024 12:09 Відповісти
Угу, а кормити сім'ї тих фермерів ти будеш? Так, московські гроші там скоріш за все є, але реально грошей утримувати сім'ї немає...
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15.03.2024 12:27 Відповісти
А працювати не пробували, ну щоб гроші були?
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15.03.2024 12:32 Відповісти
У тому то і справа, що працювати як раніше було, можна тільки собі у збиток. Після прийняття директив ЄС "Зелене с.г", урожайніьсть знизилася і собівартість вища за ціни продажу... Ти особисто будеш у збиток працювати?
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15.03.2024 12:39 Відповісти
А хібі я писав що тільки на тракторі треба працювати, чомусь наші люди можуть працювати на будівництві, логістиці, автосервісі і т.д а місцеві поляки не можуть/ не хочуть.
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15.03.2024 13:56 Відповісти
Воно так і буде. Хтось виб'є собі якісь гроші на компенсації збитків, хтось вимушений буде збанкрутіти, хтось піде на будівництво, хтось піде по світу. Але це буле потім. А поки вони боряться за хліб родинам так як вони це роблять..
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15.03.2024 22:21 Відповісти
То хай їдуть до Брюселя і там протестують. До чого тут Україна? Якщо нашу продукцію в ЄС купують, значить споживачів влаштовує її якість. Без аналізів туди нічого не завезеш. А у рольніків вихід є - нах з ЄС і можуть без усіляких правил вирощувати продукцію.
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15.03.2024 14:17 Відповісти
Це ти їм в обличчя скажи, навіщо про це у газеті це писати? Ти їм це, вони тобі також щось розкажуть...
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15.03.2024 22:23 Відповісти
Я ніфіга не розумію: Польща ввійшла в ЄС зобовʼязуючись виконувати правила і закони. ЄС прийняло правила про «зелені» продукти. Полякам це не подобається, бо фінансово не вигідно і вони побігли блокувати українську продукцію, котра іде навіть не в ЄС, а в Африканські країни! Російську і білоруську вони не блокують принципово. Чому?
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15.03.2024 14:34 Відповісти
Поїдь на кордон і розкажи це осатанілим людям, яким нема за що утримувати родини. Вони тобі також багато чого корисного розкажуть..
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15.03.2024 22:24 Відповісти
В поляків мільон 100 тисяч рольників, а в Україні тільки біля 100 тисяч фермерів. Польскі фермери просто геть неефективні.
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15.03.2024 17:35 Відповісти
Ага. До 23 року були дуже ефективні, а після "дуже неефективні"? Неефективні стали після "Зелених вимог ЄС".
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15.03.2024 22:18 Відповісти
Я все розумію. Але яким боком до зеленого курсу- блокування кордонів України під час війни.??
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15.03.2024 23:16 Відповісти
Дуже просте- людська психологія. Наше зерно не купуть тому, що ціни у Європі впали, ми усі в збитках, нам нема за що годувати родини.
Другий факт- ми бачимо, як кордон массово перетинають фури і залізничні вагони із зерном, що продається замість нашого зерна у ЄС і навіть контрабандно у Польщі, через "перерваний транзит".
Далі у всіх людей будь якої нації і народності працює ненавість до усьго. До власного уряду, до Брюселю, до фермерів інших країн...
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15.03.2024 23:50 Відповісти
Так працює у нерозвинених людей з хуторянським мисленням. Польські фермери виявили себе. як дикуни.
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16.03.2024 15:51 Відповісти
Можливо, дикуни, а можливо їсти потрібно... Відчай така штука, будь- хто дикуном стане.
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16.03.2024 19:41 Відповісти
Росія теж починала з війни з нашими огірками і сиром у 2012-2013 роках
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16.03.2024 20:07 Відповісти
Можливо...
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16.03.2024 21:14 Відповісти


Дуже цікаво, а чому курво фермери не блокують російський кордон з якого валить контрабандне зерно по демпінговим цінам на ринок польщі?!
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15.03.2024 14:17 Відповісти
Тому що того російського щерна у десятки разів менш ніж українського і російське продається із усіма податками, на імпорт.
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15.03.2024 22:27 Відповісти
І потім, головне, що у цій ситуації - немає доброго рішення. У нас своя правда, війна, а у них нема за що годувати родини. Нам плювати на фермерів Польщі, їм плювати на все, і на україських фермерів, і на Брюсель і на власний уряд.
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15.03.2024 22:34 Відповісти
Тоді чому ці фермери пропускають продукцію із Росії і Білорусі!? С
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15.03.2024 14:30 Відповісти
А там пахать сеять не пробовали???
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15.03.2024 12:12 Відповісти
А навіщо воно їм? Гроші від пуйла ідуть, гроші від ЄС ідуть, а працювати... то для пшецького фермера вже западло.
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15.03.2024 12:20 Відповісти
А наплив збіжжя з росії, значить, конрольований.
Це не пожежа, це контрольоване великомасштабне горіння.
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15.03.2024 12:14 Відповісти
Там як раз все конролює особисто "Прєзідєнт Польши" Дуда.
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15.03.2024 13:13 Відповісти
У жодному разі ЄС не йти на поступки цьому гоноровому бидлу. Хочуть самоізоляції? Будь ласка.
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15.03.2024 12:20 Відповісти
Дивує коментарі де поляків називають бидлом.Це мабуть ті самі що обрали в презіденти кріворізькн бидло.
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15.03.2024 12:29 Відповісти
90 відсотків, що пишуть на гілці- російські тролі. Ну і наші, корисні ідіоти тут також, як без них...
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15.03.2024 12:41 Відповісти
А ти тіпа не троль і не ідіот? Хахаха!
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15.03.2024 14:36 Відповісти
Вибачте, я не корисна iдiотка, а маю критичне мислення,
але пiсля останнiх подiй, поваги до полякiв НЕМАЕ! Так,
вони прихистили наших бiженцiв, але вони мають з того великий
зиск...
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15.03.2024 18:29 Відповісти
Ага, такий великий зиск, що мінімум останній рік скорочують всі виплати і роблять все можливе, щоб не при ймати українських біженців. Родичі дуже хотіли залишитися саме у Польщі- жостка відмова. "Ви повинні були напряму приїхати до Польщі із України, якщо ви приїхали через Румунію- туди і звертайтеся". Декілька разів зверталися у різні офіси. Виїхали до Нідерландів.
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15.03.2024 22:14 Відповісти
Зокрема, у Німеччині на 5% зменшилася частка біженців, забезпечених житлом. У Чехії та Італії - аж на чверть. У Польщі та Чехії майже на половину поменшало тих, хто отримує соціальні виплати.

Країни продовжують підтримувати українських біженців, але тенденція до зменшення допомоги пояснюється двома простими причинами.

По-перше, за два роки підтримка біженців влетіла європейським країнами в копієчку. Наприклад, Польща витратила 3,3% ВВП, Чехія та Болгарія - по 2,1%. По-друге, не вистачає вільного житла. Джерело: https://biz.censor.net/r3478834
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15.03.2024 22:40 Відповісти


єпана курва, тебе впізнали. Це ти під ніком "анатолій к" вилизуєш тут сраку бидло полякам, що блокують кордони.
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15.03.2024 14:14 Відповісти
ні не бидло, а люди з хуторянським мисленням)
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15.03.2024 17:37 Відповісти
А це точно аграрії, а не якась маргінальна гопота?
Бо в аграріїв вже польові роботи
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15.03.2024 12:29 Відповісти
чому уйобків називають аграріями?
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15.03.2024 12:32 Відповісти
Польські аграрії заблокують дорогу ... Напевно польський РЕКЕТ, а на фермери, чи якісь там аграрії.

Аграрії перекваліфікувалися в РЕКЕТИРІВ в яких замість кастетів, бит, паяльників і прасок трактори...
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15.03.2024 12:47 Відповісти
Ці придурки скоро зіпсують стосунки польській владі з усіма сусідами! З німцями "серуться" з моменту вступу в ЄС За останній рік війни в Україні "посралися" з Україною Залишилося "посраться" з словаками чехами та литовцями...
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15.03.2024 12:50 Відповісти
Шановні коментатори,перед тим як давати якісь коментарі і висновки,раджу розібратись в темі,а потім звинувачувати поляків!!! Для початку раджу послухати інтервь*ю Мосійчука про це збіжжя,а потім робити висновки. Один поляк на кордоні сказав,що ми все це робимо не з ВАШИМ зерном,як-би це було ваше,ми-б по жмені його переносили,а так це зерно трейдерів,які за безцінь скупили у ваших фермерів і тепер за безцінь здають у нас,тим самим обвалюють прибутки наших фермерів!!! І я з цим згоден на всі 100%,можете запитати в любого фермера,задоволені вони закупівлею в них збіжжя? І це по всьому так,як приклад--мед,ціна на сьогодні 1Євро,більше не дають,хоча в тій-же Німеччині не менш 4Євро,а наші скупили по 1,повезли,здали по 2,заробили на рівному місці 1Євро і раді по самі вуха,а що опустили німецьких пасічників-їм пофіг!!! І що їм робити? Мосійчук сказав,що 6 сімей в Україні,за безцінь скупили те зерно(включно з міністром АПК),отримали НДС,а тепер вся Україна **переймається**тим,щоб і збитки їм повернули!!Кіно і німці!!!
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15.03.2024 12:53 Відповісти
не тринди а.. вони тільки зерно блокують? виключи мосійчука, проїдься до кордону. подивись хто і що там стоїть.
за зерно - хай своїх трейдерів жучать, що вони купляють. а?
задовбали блін і такі як ви, і ці "хфермери".
фермери зараз активно до посівної готуються, а не фігнею страждають
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15.03.2024 13:02 Відповісти
Тут писали , що наші зернотрейдери - це міністр агрополітики Сольський . І всєго дєлов.
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15.03.2024 13:59 Відповісти


А хто такий мосійчук аби йому довіряли?! Є факти: серед 4 вимог рольників, 3 не мають жодного відношення до України і її агропродукції. Ти краще поцікався, чому польські мисливці блокують український кордон - дуже здивуєшся.
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15.03.2024 14:11 Відповісти
Довіри до Мосійчука більше аніж до Зе-команди. Ну поцікавився і що?Підтримують сільське господарство Польщі і просять допуск до відстрілу оленів і підпорядкування міністерству с.г. Не вимагають перекриття кордонів для тварин на яких дозволена полювання. Якщо і є в цих блокуваннях проблема,то вона зарита в тім,що фермери польські не внурились в проблему того,хто насправді і скільки поставляє в Польщу агропродукції,їм вказали проросійські уроди,що в усьому винна Україна,ось вони і поперли.
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15.03.2024 17:43 Відповісти
Економіку б краще вчив, або хоча б крутився в темі. Якщо кордон блокують, ціна на внутрішньому ринку України ПАДАЄ і фермери змушені реально за безцінь здавати урожай трейдерам, які тоді починають через сірі схеми його вивозити. А переробити все зерно у нас наразі нереально, бо переробку ніхто толком не розвиває, бо війна і дибіли при владі. Але навіть якби була переробка, то придумали б блокувати тоді не зерно, а макарони, корми і т.д.
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15.03.2024 14:23 Відповісти
Всім опонентам відповідь. Я місяць як з-за кордону і все бачив,не потрібно тут триндіти я можу навіть фото викласти з цінами в них в магазинах.Наприклад баночка меду акацієвого,менш пів літра,коштує 7,25Євро,а в нас приймають 43грн---КІЛОГРАМ!!! В Німеччині купував ківі по 2Євро кг,а на ринку у Львові--110кг і так майже на все,а якщо ще подивитись на їхню середню зарплатню і нашу--то це небо і земля!!! Так кордон блокують місяць,а трейдери чудять весь час.Що в тому році може збіжжя приймали по адекватній ціні і ціна меду в січні 22 року була 65,а тепер 40,а чому,та тому,що можно нажитись тим тварюкам(трейдерам),бачать,що людині потрібні гроші і ставляють в позу,та як-би ще вивозили і конкурентну ціну ставили за кордоном,то ще нічого,а так євро заробили і все,а що там далі їх не обходить. І що робити тому поляку,якщо пасічник(ЧОМУ ПАСІЧНИК ЯК ПРИКЛАД--БО НА 100% В ТЕМІ) здавав свій мед по 3-4Євро,а приїхав українець і привіз свій мед по 2Євро,бо скупив в Україні по 1Євро,йому пофіг праця своїх і польських роботяг!! А потім самі ж і ниємо,що якась там фіфочка на Порше,бо її коханий зерновий магнат.....,так зрозуміло,це він не спав,не їв пахав на полі як негер на плантації і заробив своєю непосильною працею на таке авто,а фермера кохана їздить на скутері,бо немає за що купити навіть Сенса,бо якщо купить,то на посівну на соляру грошей небуде!!!! ВСЕ СПРАВЕДЛИВО!!!!
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15.03.2024 15:38 Відповісти
Так НІмечина, наприклад, залюбки б купувала нашу агропродукцію замість поляків, але вони не пропускають навіть транзит. По-друге Поляки все блокують- пальне, ліки, пошту, запчастини для дронів, військове спорядження ,яке волонтери купують, електроніку ,автозапчастину, будмматеріали, сировину все що їде вантажівками. Вже півмільярда доларів Україна втратила збитків. На промислових підриємствах, на виробництвах в Україні люди роботу втрачають, бо через блокаду кордону не можуть отримувати сировину, матеріали, запчастини для роботи.
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15.03.2024 17:41 Відповісти
Я з Вами згоден,але я не зустрічав,щоб блокували військове обладнання,можливо одинокі випадки. Як вище я відписував,що тут більш політика аніж економіка,вже достеменно відомо,хто керує цими блокадами,хто карлика просив про допомогу,а фермери--це жертви такі самі,як і наші 73%,куди повернули-туди і похилились.
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15.03.2024 17:49 Відповісти
Офіційне постачання з складів НАТО не блокують. Але ж влада не забеспечує всім. Військові через волонтерів замовляють прицели, тепловізори, запчастини для дронів, дрони, лодки, шлеми, тощо...Вони йдуть приватним порядком.
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15.03.2024 22:11 Відповісти
от ти сам собі протирічиш. не бачиш невідповідностей?
якщо у нас такі ушлі бариги, що заганяють фермерів в мінуса. як блокування кордону це вирішить? це наші б мали стояти і не випускати збіжжя, якби все що ти кажеш - так і є.
вам мульку злили що українці погані, і наповнюють ринок ЄС по демпінгу.. це неправда, аж ніяк.. наші працюють без дотацій, а добрива, а насінневий фонд, пальне, техніка - все за валюту.
польські рольнікі - сидять на жирній голці ЄС, сосуть як не в себе, і ще вийожуються. а перевізники до цього чого блокували?
цим ляхам просто прижало хвоста що тепер ділитись треба, і монополії немає. а ви тут за трейдерів заганяєтесь..
дурні!
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15.03.2024 19:17 Відповісти
Ну так,ми **дурні**,добре що Ви розумні. **Дурні** думають так,стоять на базарі і торгують **водою** всі по 10грн,бо вони її фільтрували і за світло платили як підприємство і т.д.. Аж тут заїздить фура з іншого міста і області де та вода дармова і ставить ціну по 5грн і що ми бачимо,всі покупці пішли туди,їм однаково вода та дармова чи в неї вкладені кошти. І ті **дурні** підуть до того ділка,запропонують йому тримати такуж ціну ну + там -,або їхати до себе і там продавати по такій ціні,а ні,то вильють їм всю воду. В підтверження своїх слів приводжу приклад торгівлі м*ясом,там в усіх ціна одна,якщо приїде з села чоловік зі своєю особистою тушою і захоче продати швидко по меншій ціні,то азери ніколи такого не дозволять,в ліпшому разі викуплять в нього ту свиню,але ще по нижчій ціні ніж він хотів.
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15.03.2024 19:37 Відповісти
Дармова вода???

"Оці провокації на кордоні з розрізанням фур і висипанням нашого зерна - поза межами здорового глузду. І гра поза межами правил. Тому наш уряд має чітко пояснити, чому такі ігри ганьба. А заодно - незле було би провести кілька фотовиставок на тему, як фермери нині засівають поле на мінах, збирають збіжжя під обстрілами. А інколи - окупанти спеціально потім спалюють елеватори.

Також не зле було би показати фермерів, які зараз стали військовими - тобто поміняли любимий трактор на військову машину. Показати фото закатованих фермерів та їх родин.

Бо оце «це зерно корпорацій, а не фермерів» - просто дніще."

"Найгірше те, що ця тема насправді в Польщі всім глобально пох. Ні в кого, навіть серед ліберальної польської публіки, не закралася думка - як це так, додуматися ставити фігурки смерті й голоду у висипане зерно для впливу на людей, які пережили Голодомор. І досі в повній мірі не подолали його наслідки у своїй підсвідомості.

Це якби євреям Аушвіц показували - щоб ті свої авокадо не продавали.

Звичайно, всіх цікавлять лише свої проблеми, все так. Але вже навіть аргумент про наше недопрацювання - мовляв, не пояснили польському суспільству - в даному випадку не працює.

Їм просто ок, коли нас лякають голодом.

Однак останні кілька місяців, зі смертями українських водіїв та ось цим беспределом на кордоні доводить одне: поляки так і не зрозуміли важливість України для існування Польщі. Не дивлячись на те, що двічі це нерозуміння призводило до знищення самої Польщі.

Тому, свою політику слід будувати з тверезим розумінням цього і без марень про можливість дійсно тісного союзу з тими, хто потурає потворам, що дозволяють собі шпиняти нас геноцидом.

Кажу як людина, яка багато років топила за такий союз.

...І так, ще раз закликаю: нічого польського, жодної гривні. Повний бойкот.

Надто ж на їх продовольчі товари.

Які випускають отакі от фермери."

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15.03.2024 23:14 Відповісти
НЕ зміг не відповісти.Навіщо Ви мені цитуєте український бік медалі,я відписував з польської сторони медалі. І якщо вже на те,то якщо у вас є хоч один знайомий фермер,який на даний момент захищає Батьківщину,запитайте в нього за яку ціну в нього закупили збіжжя **НАШІ ПАТРІОТИЧНІ**трейдери!!! І ще один раз хочу довести свій допис,в тому збіжжі НЕМАЄ жодної копійки ні фермера,ні Держави,він свої гроши вже отримав,за які,можливо,хватить купити соляри на посівну!!!,щоб зібрати і знову за гроши віддати зерно яке він отримає в рабській праці,бо сам колись працював в с.х. сфері і знаю,який це тяжка і низько проплачена праця. А як-би була здорова конкуренція,то і закупка тогож зерна в Україні булаб на рівень вища і можливо тоді фермер зміг-би хоч раз в житті поїхати на Балі
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16.03.2024 10:15 Відповісти
Що таке здорова конкуренція в вашому розумінні? А ви розумієте, що продати в чужу країну взагалі важко? І при рівній ціні підтримують вітчизняного виробника. По-друге, я розумію польску сторону медалі, але поки я тут живу в Україні, може тут і помру. По-третє. Три з чотирьох вимог польских рольників ніяк від України не залежать.
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16.03.2024 15:49 Відповісти
Ну я також і живу і помру в Україні. В моєму розумінні здорова конкуренція-це коли не занижуєш ціну на товар майже в двічі,бо закупив її по халявній ціні,а пропонуєш її нижче на 20%(ну це приблизно). Дай нашому фермеру не 4000грн. за тону,а 6000,в поляків 8000,ну і шукай далі,щоб здати по 7000-7500. А так зкупили по 4000,а здають по 6000 і що тім пшекам робити,щоб робили наші як-би поляки так робили нам,думаю не висипали,а зпалили-б. Полякам пофіг,що наша Держава зовсім не пілкується про своїх фермерів,та і не тільки про них,головне в бандюків ВИЖАТИ якомога більше і не надутись. Я не беру до уваги ті вимоги,які більш ПОЛІТИЧНІ,то вже інше і взагалі-то я більш ніж впевненний,що це все політичне замовлення,ну від кого вже промовчу.Гарного дня.
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16.03.2024 16:25 Відповісти
Якщо через цю блокаду кордонів Україна програє цю війну, то думає вам все рівно буде на поляків. Не той час наразі в економіку гратися. Нагадую, що у 2022 році звідки зерно в Польщі взялося? Бо Росія перекрила морський коридор. А раніше це зерно відправлялося у Китай, Афріку, Египет. Там африканці багато за зерно у будь-якому випадку не сплачували. Зараз вже морську блокаду трохи зняли. Через Польщу у тричі менше везуть вже збіжжя. Але поляки все рівно блокують кордони, бо дурні, або нам не дружні.
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16.03.2024 16:43 Відповісти
УКРАЇНА ВИСТОЇТЬ!!! Можете не сумніватись. Не забувайте,фермери--це не вся Польща!! І пропоганда--це найстрашніша зброя!! Он тільки-що ролик попав на очі,як голосують і возвеличують рашку-------------НА ЗАПОРІЖЖІ!!! І розмовляють українською,а славлять карлика. А скільки перейшло на той бік,особливо поліції,поляки такіж як і ми,навішали лапші на вуха,бабунців підкинули(як Янек проплачував тітушок) от і мітингують,а спитай за що конкретно,то відповідь буде приблизно їхніх мисливців. Все утихомириться,ще можливо пару тижнів,не більше,головне щоб США нас не кинули,от тоді буде Ж....!!!!!
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16.03.2024 19:40 Відповісти
Одобрям-с ! Ляхи, закопуйте себе глибше !!!
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15.03.2024 13:34 Відповісти
Подібні новини із польщі - це як хроніки із божевільні.
Передайте цим конченим, що росія зараз основний постачальник зерна у польщу.
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15.03.2024 14:08 Відповісти
Блокуйте , чим довше та цілодобово . Всі на кордони ! !! Даєш всі трактори на кордон .
А зима спитає де був. Весняний день рік годує
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15.03.2024 15:17 Відповісти
Щось тут двох ляшських підстилок Анатолій К та Gal не видно, мабуть, у своїх пшецьких панів між ніг снідають не до того їм.
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15.03.2024 15:40 Відповісти

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