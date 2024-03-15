Польські аграрії заблокують дорогу на кордоні зі Словаччиною
Польські аграрії оголосили про майбутню блокаду-контроль на одній з доріг між Польщею та Словаччиною, яку хочуть тримати до кінця березня.
Як пише RMF24, фермери з прилеглих населених пунктів планують перевіряти вантажі на кордоні Словаччини й Польщі в районі села Хижне та подали заявку на свій протест до гміни у Яблонці, передає ЄП.
Причина протесту та ж, що й усіх попередніх акцій фермерів – вони вимагають зупинити "неконтрольованого наплив збіжжя з України до ЄС", а також змінити вимоги "зеленого" законодавства Євросоюзу, які ускладнюють їм конкуренцію з дешевшою продукцією з третіх країн.
Протестувальники поїдуть до пунктів пропуску зі своїми тракторами та планують перевіряти кожну вантажівку, що прямує до Польщі, і пропускати по одній на годину. Вони пообіцяли безперешкодно пропускати легкові авто, пішоходів та велосипедистів.
Водіїв вантажівок, які не пройдуть "огляд", обіцяють не пускати до Польщі.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.
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Другий факт- ми бачимо, як кордон массово перетинають фури і залізничні вагони із зерном, що продається замість нашого зерна у ЄС і навіть контрабандно у Польщі, через "перерваний транзит".
Далі у всіх людей будь якої нації і народності працює ненавість до усьго. До власного уряду, до Брюселю, до фермерів інших країн...
Дуже цікаво, а чому курво фермери не блокують російський кордон з якого валить контрабандне зерно по демпінговим цінам на ринок польщі?!
Це не пожежа, це контрольоване великомасштабне горіння.
але пiсля останнiх подiй, поваги до полякiв НЕМАЕ! Так,
вони прихистили наших бiженцiв, але вони мають з того великий
зиск...
Країни продовжують підтримувати українських біженців, але тенденція до зменшення допомоги пояснюється двома простими причинами.
По-перше, за два роки підтримка біженців влетіла європейським країнами в копієчку. Наприклад, Польща витратила 3,3% ВВП, Чехія та Болгарія - по 2,1%. По-друге, не вистачає вільного житла. Джерело: https://biz.censor.net/r3478834
єпана курва, тебе впізнали. Це ти під ніком "анатолій к" вилизуєш тут сраку бидло полякам, що блокують кордони.
Бо в аграріїв вже польові роботи
Аграрії перекваліфікувалися в РЕКЕТИРІВ в яких замість кастетів, бит, паяльників і прасок трактори...
за зерно - хай своїх трейдерів жучать, що вони купляють. а?
задовбали блін і такі як ви, і ці "хфермери".
фермери зараз активно до посівної готуються, а не фігнею страждають
А хто такий мосійчук аби йому довіряли?! Є факти: серед 4 вимог рольників, 3 не мають жодного відношення до України і її агропродукції. Ти краще поцікався, чому польські мисливці блокують український кордон - дуже здивуєшся.
якщо у нас такі ушлі бариги, що заганяють фермерів в мінуса. як блокування кордону це вирішить? це наші б мали стояти і не випускати збіжжя, якби все що ти кажеш - так і є.
вам мульку злили що українці погані, і наповнюють ринок ЄС по демпінгу.. це неправда, аж ніяк.. наші працюють без дотацій, а добрива, а насінневий фонд, пальне, техніка - все за валюту.
польські рольнікі - сидять на жирній голці ЄС, сосуть як не в себе, і ще вийожуються. а перевізники до цього чого блокували?
цим ляхам просто прижало хвоста що тепер ділитись треба, і монополії немає. а ви тут за трейдерів заганяєтесь..
дурні!
"Оці провокації на кордоні з розрізанням фур і висипанням нашого зерна - поза межами здорового глузду. І гра поза межами правил. Тому наш уряд має чітко пояснити, чому такі ігри ганьба. А заодно - незле було би провести кілька фотовиставок на тему, як фермери нині засівають поле на мінах, збирають збіжжя під обстрілами. А інколи - окупанти спеціально потім спалюють елеватори.
Також не зле було би показати фермерів, які зараз стали військовими - тобто поміняли любимий трактор на військову машину. Показати фото закатованих фермерів та їх родин.
Бо оце «це зерно корпорацій, а не фермерів» - просто дніще."
"Найгірше те, що ця тема насправді в Польщі всім глобально пох. Ні в кого, навіть серед ліберальної польської публіки, не закралася думка - як це так, додуматися ставити фігурки смерті й голоду у висипане зерно для впливу на людей, які пережили Голодомор. І досі в повній мірі не подолали його наслідки у своїй підсвідомості.
Це якби євреям Аушвіц показували - щоб ті свої авокадо не продавали.
Звичайно, всіх цікавлять лише свої проблеми, все так. Але вже навіть аргумент про наше недопрацювання - мовляв, не пояснили польському суспільству - в даному випадку не працює.
Їм просто ок, коли нас лякають голодом.
Однак останні кілька місяців, зі смертями українських водіїв та ось цим беспределом на кордоні доводить одне: поляки так і не зрозуміли важливість України для існування Польщі. Не дивлячись на те, що двічі це нерозуміння призводило до знищення самої Польщі.
Тому, свою політику слід будувати з тверезим розумінням цього і без марень про можливість дійсно тісного союзу з тими, хто потурає потворам, що дозволяють собі шпиняти нас геноцидом.
Кажу як людина, яка багато років топила за такий союз.
...І так, ще раз закликаю: нічого польського, жодної гривні. Повний бойкот.
Надто ж на їх продовольчі товари.
Які випускають отакі от фермери."
Передайте цим конченим, що росія зараз основний постачальник зерна у польщу.
А зима спитає де був. Весняний день рік годує