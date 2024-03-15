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Нацбанк помітив пожвавлення кредитування бізнесу

налоги,деньги,гривня,налоговый

Упродовж останніх восьми місяців триває тенденція зростання кредитного портфеля бізнесу, водночас кредитні апетити банків збільшуються.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Кредитні апетити банків збільшуються: близько 70-80% заявок позичальників задовольняються. Збільшуються обсяги й роздрібного кредитування та іпотеки. Натомість ставки знижуються, зокрема у 2023 році – майже на 3%", – йдеться у повідомленні.

Щоб підтримати ці тенденції, Нацбанк розробляє Стратегію розвитку кредитування, яка передбачатиме вирішення проблеми з непрацюючими кредитами (NPL), відновлення спроможності позичальників, стимулювання локалізації виробничих потужностей, яких потребує оборона і нацбезпека.

Також ведеться робота з оновлення дизайну програми "5-7-9%". На думку регулятора, вона має зосереджуватися на кредитній підтримці інвестиційного сегмента, а також передбачати підтримку деокупованих територій та пріоритетних галузей.

Як наголосили у Нацбанку, зниження облікової ставки з 15 березня – це один із компонентів, який підтримає розвиток кредитування.

Автор: 

банки (7007) бізнес (1197) кредит (3307) НБУ (9348)


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