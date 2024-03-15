Єврокомісія виділила перші 500 мільйонів євро на збільшення виробництва боєприпасів

Європейська комісія виділила 500 млн євро, передбачених Законом про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).

Як пише Forbes, ЄК також запустила Робочу програму інструменту зміцнення європейської оборонної промисловості за допомогою загальних закупівель (EDIRPA) та четверту щорічну Робочу програму Європейського оборонного фонду (EDF).

Загальний бюджет цих програм становить майже 2 млрд євро. Сьогоднішні кроки робляться після ухвалення першої в історії Європейської оборонно-промислової стратегії та пов'язаної з нею пропозиції.

Очікується, що за підтримки ASAP Європа досягне річної потужності з виробництва 2 млн снарядів до кінця 2025 року.

Комісія вже відібрала 31 проєкт, покликаний допомогти європейській промисловості збільшити виробництво боєприпасів.

Відібрані проєкти охоплюють пʼять областей: вибухові речовини, порох, снаряди, ракети, а також сертифікацію випробувань. Проєкти будуть профінансовані на 513 млн євро із бюджетів ЄС та Норвегії. Це фінансування дозволить залучити додаткові інвестиції з боку промисловості за допомогою спільного фінансування, внаслідок чого загальний обсяг інвестицій у ланцюжок постачання становитиме близько 1,4 млрд євро.

Програма підтримуватиме проєкти, що збільшують річну виробничу потужність більш ніж на 10 тис. тонн пороху та більш ніж на 4,3 тис. тонн вибухових речовин.

Як повідомлялося, посли країн-членів Євросоюзу затвердили виділення 5 млрд євро військової допомоги для України в рамках європейського Фонду миру.