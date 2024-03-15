В Україні дешевшає борошно через блокаду польсько-українського кордону

Від початку березня в Україні стали поступово знижуватися ціни на пшеничне борошно.

На ціни впливає надмірна кількість пропозицій борошна та помірний попит як внутрішніх, так і експортно-орієнтованих компаній, пише аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Реалізувати муку на експортний ринок майже не вдається через страйки на польських кордонах, що також впливає на поступове зниження цін. Таким чином, з початку місяця ціни на борошно вищого ґатунку знизилися на 100-300 грн за тонну й станом на 15 березня фіксуються переважно в межах 9700-11100 грн за тонну EXW", - вказують аналітики.

Як повідомлялося, українські виробники борошна у 2022/2023 маркетинговому році збільшили експорт продукції до 149,7 тис. тонн, що на 20,1% вище за показник довоєнного 2020/2021 МР, коли він сягав 124,6 тис. тонн.