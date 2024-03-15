Кабмін виключив із реєстру індустріальних парків проєкт Bionic Hill Хмельницького
Кабінет Міністрів виключив з Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк Bionic Hill.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 15 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Таке рішення ухвалено через неподання уповноваженому державному органу звітів про функціонування індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль і неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня прийняття рішення про його створення, пояснив депутат.
З аналогічних підстав з реєстру виключено індустріальні парки "Перший український індустріальний парк", "АзовАкваІнвест" та "Енергія".
Проєкт індустріального парку Bionic Hill у 2011 році ініціював колишній співвласник збанкрутілого банку "Хрещатик", столичний забудовник Василь Хмельницький.
Інноваційний парк Bionic Hill планувалося збудувати на місці колишнього військового містечка №136, на ділянці загальною площею 147 га у Святошинському районі міста Києва. Проте будівництво так і не розпочалося.
За даними журналістів програми "Наші гроші", структури Хмельницького отримали земельну ділянку у Біличанському лісі в оренду з порушеннями. Представники ж компанії Хмельницького звинувачували у зриві проєкту столичну владу, яка мала профінансувати підведення комунікацій до земельної ділянки з місцевого бюджету.
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