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Новини
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Бронювання від мобілізації: Мінцифри визнало критично важливими 368 ІТ-компаній, забронювали 2600 фахівців

айти

Станом на 15 березня в Україні через Міністерство цифрової трансформації заброньовано понад 2600 ІТ-спеціалістів із близько 200 компаній.

Про це пише DOU з посиланням на дані Мінцифри.

Нині ще близько 2600 спеціалістів перебувають на етапі погодження в Генштабі та Мінекономіки.

Для порівняння: у січні цього року було заброньовано ​​3498 ІТ-спеціалістів. Із них близько 1500 фахівців мали повторне бронювання.

Найпоширеніший шлях для компанії забронювати співробітників – отримати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства. Його компанії надають на рік, а для продовження статусу потрібно ще раз подати необхідні документи.

Загалом критично важливими для економіки у Мінцифри визнали 368 ІТ-компаній.

Зараз в Україні є орієнтовно 346 тис. айтівців. Такі дані оприлюднили в IT Ukraine Association під час презентації останнього дослідження.

Автор: 

IT-індустрія (324) бронювання (204) Мінцифри (822)


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Топ коментарі
+2
Бронювати треба,питань немає.Але вже зараз,на початку весняних робіт,по селах катастрофічно не вистачає механізаторів
Айтішники,звичайно,річ важлива,але ж треба комусь і годувати і ЗСУ,та й увесь народ.
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15.03.2024 19:37
+2
Ну так можна як камікадзе і користь країні... Вибачте що таке пропоную, не сприймайте серйозно. Але чомусь найбільш безкомпромісні у питаннях мобілізації та силового примусу жінки бальзаковського віку, пенсіонери, заброньовані держслужбовці та іноземні резиденти.
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15.03.2024 21:18
+1
Головне, щоб не забули забронювати головного цифрового герболайфщика хвьодорова!
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15.03.2024 19:07
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Головне, щоб не забули забронювати головного цифрового герболайфщика хвьодорова!
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15.03.2024 19:07 Відповісти
За дубілета, щось геть забули???
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15.03.2024 20:16 Відповісти
Цікаво, після всіх бронєй і освобожденій, чи реально буде мобілізувати хоча б 100 тис. (з яких 90 тис. будуть старі, хворі і слабі) для компенсації втрат ЗСУ і заміни 500 тис., які скоро повинні їхати додому, як відвоювавші 3 роки. А кацапи за цей час мобілізують ще 1 млн.
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15.03.2024 19:30 Відповісти
А у вас що, пан Юрко?
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15.03.2024 20:41 Відповісти
Готуюсь здохнути, щоб не жити в країні сцикунів, дурнів і брехунів
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15.03.2024 21:08 Відповісти
Ну так можна як камікадзе і користь країні... Вибачте що таке пропоную, не сприймайте серйозно. Але чомусь найбільш безкомпромісні у питаннях мобілізації та силового примусу жінки бальзаковського віку, пенсіонери, заброньовані держслужбовці та іноземні резиденти.
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15.03.2024 21:18 Відповісти
Бронювати треба,питань немає.Але вже зараз,на початку весняних робіт,по селах катастрофічно не вистачає механізаторів
Айтішники,звичайно,річ важлива,але ж треба комусь і годувати і ЗСУ,та й увесь народ.
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15.03.2024 19:37 Відповісти
Шапіто...
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15.03.2024 19:56 Відповісти
Куди подавалася ціла купа військ/зобов'язаних з посад у системі державного управління, часів Яценюка, Гройсмана, Гончарука, Шмигаля!!!??? Там тільки одних держСекретарів із купою «мудрил» заступників, більше ніж бригада було?? Їх же ставили та знімали з воєнного обліку особисто сіренькі службовці в кадрах КМУ ВРУ ЦОВВ АПУ/ОПУ ДУС… та їх адміністрації…
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15.03.2024 20:15 Відповісти
Це аліта її неможна)
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16.03.2024 17:02 Відповісти
Це мабуть айтішнікі з колл-центрів, з яких Коля-котлета має константу.
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16.03.2024 21:45 Відповісти
Оць це називається военний стан. Багаті воюють бідними ще й переживають що доходи не впали, а може якось самі без нас за свое чесно нажите не вкрадене у народа майно!!?
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17.03.2024 09:04 Відповісти

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