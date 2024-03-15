Бронювання від мобілізації: Мінцифри визнало критично важливими 368 ІТ-компаній, забронювали 2600 фахівців
Станом на 15 березня в Україні через Міністерство цифрової трансформації заброньовано понад 2600 ІТ-спеціалістів із близько 200 компаній.
Про це пише DOU з посиланням на дані Мінцифри.
Нині ще близько 2600 спеціалістів перебувають на етапі погодження в Генштабі та Мінекономіки.
Для порівняння: у січні цього року було заброньовано 3498 ІТ-спеціалістів. Із них близько 1500 фахівців мали повторне бронювання.
Найпоширеніший шлях для компанії забронювати співробітників – отримати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства. Його компанії надають на рік, а для продовження статусу потрібно ще раз подати необхідні документи.
Загалом критично важливими для економіки у Мінцифри визнали 368 ІТ-компаній.
Зараз в Україні є орієнтовно 346 тис. айтівців. Такі дані оприлюднили в IT Ukraine Association під час презентації останнього дослідження.
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Айтішники,звичайно,річ важлива,але ж треба комусь і годувати і ЗСУ,та й увесь народ.