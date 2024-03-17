44% українських підприємств готові цьогоріч інвестувати у свій розвиток, – ІЕД

Незважаючи на проблеми з пошуком працівників, подорожчання сировини та фізичну загрозу, український бізнес з оптимізмом дивиться в майбутнє, 44% опитаних підприємств готові інвестувати у свій розвиток чи відновлення.

Такими є результати лютневого опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey (#NRES) Інституту економічних та політичних досліджень (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна.

"Бізнес досить оптимістичний щодо інвестицій, враховуючи, що триває повномасштабна війна. Наприклад, 42% підприємств вважають, що зараз більш-менш сприятливий час для інвестицій в обладнання. Для порівняння, на початку 2015 року, коли в активній фазі була АТО, частка таких підприємств становила лише 14%", – прокоментував результати дослідження старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

В ІЕД також зазначили, що бізнес поступово виходить зі стану повної невизначеності й починає будувати плани на майбутнє: у лютому 2024 року лише близько 15% власників та керівників підприємств не змогли дати відповіді про плани свого бізнесу на наступні пів року, тоді як рік тому таких було близько 40%.

Разом із тим рівень невизначеності в перспективі двох років все ще залишається досить високим – близько 50% респондентів.

"Суттєве зменшення кількості тих, кому складно будувати плани на наступні пів року, говорить про те, що оптимізм повертається до українського бізнесу. Більше того, частка підприємств, що працюють на 100% потужності, поступово збільшується: у лютому 2023 року таких було 6%, тепер уже 15%, але, звісно, будувати плани на довгостроковий термін (два роки) бізнесменам складно в умовах війни", – зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Згідно з опублікованими даними, другий місяць поспіль зменшується індекс відновлення ділової активності – практично на 10 в.п. – з 0,43 до 0,34.

Щодо його складових, то частка підприємств, які повідомили, що їхня ділова активність краща, ніж у попередньому році, знизилася з 56% у січні до 44,8% у лютому, нічого не змінилося для 44% (30,9% – у січні), частка тих, для кого ситуація стала гіршою, ніж була рік тому, кілька місяців поспіль залишається без істотних змін (13,1% – у січні та 11,2% – у лютому).

Згідно з опитуванням, основними перешкодами для інвестицій є економічна невизначеність, політична нестабільність та недостатній прибуток компаній.

Щодо перешкод для ведення бізнесу, то в лютому 2024 року в переліку перешкод відбулися деякі зміни: оцінка зростання цін на сировину та товари зросла з 46% до 49%, а нестачі робочої сили – з 41% до 46%, що відповідно перемістило їх на 1 та 2 місця.

Водночас перешкода "небезпечно працювати" опустилася з 1 на 3 місце, хоча його значення скоротилося незначно – з 46% до 45%.

Оцінка перебоїв з електроенергією зменшилася з 26% до 24%, що є лише 7 за значимістю перешкодою, тоді як корупція та тиск з боку правоохоронних органів зайняли ще нижчі місця в опитуванні.

У лютому порівняно з січнем дещо збільшилася частка підприємств, що працюють на повну потужність – з 13% до 15%, тоді як частка непрацюючих підприємств залишається незмінною вже пів року та становить 2% респондентів.

Частка позитивних оцінок політики уряду щодо підтримки бізнесу становить 8% і залишається без істотних змін вже понад пів року, нейтрально її оцінюють 55% (58% у січні), а негативно – 18% (16% місяцем раніше).

Фахівці ІЕД також зафіксували незначне зменшення проблем із пошуком робочої сили: кваліфікованих працівників складно знайти 31% опитаних підприємців (32,4% – у січні), а некваліфікованих працівників – 26,5% опитаних (27,4% – місяцем раніше).

У щомісячному опитуванні ІЕД у лютому взяли участь 542 українські підприємства, розташовані в 21 із 27 областей України. Польовий етап 22 хвилі дослідження тривав з 19 по 29 лютого 2024 року.