Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень удвічі

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня зріс із $133,7 млн, мінімального значення за останні 11 місяців, до $262,6 млн.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Продаж валюти збільшився з $156,8 млн до $263 млн, тоді як купівля знову впала майже до нуля, хоча за два попередні тижні Нацбанку після довгої перерви вдалося купити на ринку понад $50 млн.



Офіційний курс гривні за підсумками тижня ослаб майже на 66 копійок – з 38,1410 грн/$1 до $38,7998 грн/$1 – мінімального рівня в історії нацвалюти.



На готівковому ринку курс гривні слідував за курсом на міжбанку, проте з меншою амплітудою: сильне ослаблення у перші три дні та відносна стабілізація наприкінці тижня. В результаті за тиждень він знизився приблизно на 33 копійки – з 38,53 грн/$1 до 38,86 грн/$1.



Як повідомлялося, за підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,5 млрд з $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді.



Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд – до $37,05 млрд.