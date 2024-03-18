"Укргідроенерго" повідомило про рекордне виробництво електроенергії ГЕС

Унаслідок раннього водопілля українські гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год. електроенергії щодня, що є рекордним показником.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає liga.net.

За його словами, раніше водопілля розпочиналось у квітні, але вже два роки поспіль паводок починається на початку лютого.

Наразі відмітки води та притоки тримаються на рівні минулого року.

"Для енергосистеми це хороша ситуація, тому що ми можемо її підтримати", – наголосив Сирота.

Він додав, що зараз водосховища перебувають у межах проєктних відміток.

Як повідомлялося, за останні два роки експорт української електроенергії до Європи втричі перевищив імпорт.