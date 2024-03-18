Україна не планує продовжувати транзит російського газу, – Галущенко

Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським "Газпромом" після 31 грудня 2024 року.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі єдиного телемарафону.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди", – сказав він.

Міністр наголосив, що минулого року було проведено стрес-тест української газотранспортної системи і підземних газових сховищ, який довів, що система може функціонувати і без транзиту.

Галущенко нагадав також про заяву єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон щодо незацікавленості ЄС у продовженні транзитного контракту з Росією.

"Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG", – додав міністр.

Він зазначив, що сьогодні на ринку є достатньо альтернатив російському газу. Низка європейських країн уже пішли цим шляхом, зокрема Німеччина, яка за півтора року звела залежність від російського газу практично до нуля.

Урядовець додав, що Україна також активно посилює свою енергетичну безпеку і незалежність, зокрема за рахунок нарощування внутрішнього газовидобутку.

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Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.