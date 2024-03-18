Уряд виділив з резерву додаткові 5 мільярдів на закупівлю дронів (оновлено)

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 5 млрд грн для Сил безпеки й оборони.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Додаткові 5 млрд грн виділили сьогодні для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій...Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", – зазначив він.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко уточнила, що кошти з резервного фонду держбюджету виділені Адміністрації Держспецзв’язку, яка має придбати дрони та передати їх Силам оборони.

"Загалом на сьогодні вже укладено угод з виробниками БПЛА на суму близько 30 млрд грн, в процесі перебуває підготовка контрактів на суму 14 млрд грн. І, зрозуміло, це не вичерпний обсяг. Задоволення потреб фронту – пріоритет №1. Тож уряд продовжить як планове, так і оперативне фінансування закупівель безпілотників", – цитує Свириденко пресслужба Мінекономіки.

Що відомо про закупівлі дронів державою для ЗСУ?

Як повідомлялося, за даними Мінстратегпрому, упродовж січня-лютого 2024 року українські виробники виготовили близько 200 тисяч FPV-дронів.

За даними Мінцифри, вже законтрактовано понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів українського виробництва.

Раніше міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників, запевнивши в наявності необхідних можливостей і технологій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв про готовність держави викупити всі дрони в українських виробників