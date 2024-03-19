Голова "Нафтогазу" назвав збитковим транзит російського газу до Європи

Через українську газотранспортну систему до Європи надходить близько 14 млрд кубометрів газу на рік, тоді як річне споживання газу європейськими країнами складає близько 350 млрд кубометрів.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Le Figaro.

"Україна завжди заявляла, що хоче бути надійним партнером для Європи. Єдина причина продовження виконання контракту з "Газпромом" полягала в забезпеченні енергетичної безпеки країн Центральної Європи, які дуже залежать від російського газу", – розповів Чернишов.

Він пояснив, що саме тому Україна продовжила постачати газ у Словаччину.

"Ви будете здивовані, якщо я скажу вам, що кошти, які отримує "Нафтогаз" за цей транзит, менші від його вартості", – зауважив він.

"Цей контракт закінчується 31 грудня 2024 року, і ми не маємо наміру укладати новий. Щоб вам було легше уявити масштаб, я вам скажу, що цей транзит становить 14 млрд кубометрів на рік, коли Європа споживає близько 350 млрд кубометрів. Тож ми не говоримо про критичний обсяг", – додав Чернишов.

Крім того, за його слвами, запаси газу наприкінці зими складають 65%.

"Я не передбачаю дефіциту блакитного палива в Європі в 2025 році, оскільки LNG та інші види газу стають більш доступними", – підсумував він.

Транзит газу через Україну

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив такі наміри.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.