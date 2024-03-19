Дев’ять підприємств "Метінвесту" увійшли до рейтингу найкращих компаній України

Дев’ять підприємств групи "Метінвест" увійшли до Індексу найкращих підприємств України, який складає сервіс моніторингу відкритих даних "Опендатабот".

Під час складання Індексу враховували як фінансову звітність компаній за 2023 рік, так і ділову репутацію бізнесів – зокрема, до рейтингу не потрапили підсанкційні компанії або бізнеси, що мають власників із РФ, повідомляє пресслужба компанії.

До Індексу потрапили найбільші українські бізнеси, які мають бездоганну ділову репутацію, по 10 компаній у кожній з категорій.

До десятки найкращих бізнесів у чотирьох категоріях увійшли відразу дев’ять підприємств Групи "Метінвест", яка належить Рінату Ахметову:

у категорії "Переробна промисловість" – "Запоріжсталь" (№1), "Каметсталь" (№2) та "Запоріжкокс" (№9);

у категорії "Добувна промисловість" – шахтоуправління "Покровське" (№3), Північний ГЗК (№6), Свято-Варваринська збагачувальна фабрика (№9) та Центральний ГЗК (№10);

у категорії "Оптова торгівля" десяте місце здобув "Метінвест-СМЦ";

у категорії "Професійна, наукова та технічна діяльність" керівна компанія Групи "Метінвест Холдинг" стала другою.

"Побудований на фінансовій звітності та виторгу компаній Індекс "Опендатабота" дає повну картину того, що відбувалось з українським бізнесом у 2023 році", – коментує Олексій Іванкін, засновник "Опендатабота".

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Як повідомлялося, група "Метінвест" завершила 2023 рік з консолідованим чистим збитком в розмірі $194 млн. Водночас, за цей рік компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів.

Також від початку повномасштабної війни компанія спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн – на потреби армії.