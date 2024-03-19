БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 364 3

Дев’ять підприємств "Метінвесту" увійшли до рейтингу найкращих компаній України

метинвест

Дев’ять підприємств групи "Метінвест" увійшли до Індексу найкращих підприємств України, який складає сервіс моніторингу відкритих даних "Опендатабот".

Під час складання Індексу враховували як фінансову звітність компаній за 2023 рік, так і ділову репутацію бізнесів – зокрема, до рейтингу не потрапили підсанкційні компанії або бізнеси, що мають власників із РФ, повідомляє пресслужба компанії.

До Індексу потрапили найбільші українські бізнеси, які мають бездоганну ділову репутацію, по 10 компаній у кожній з категорій.

До десятки найкращих бізнесів у чотирьох категоріях увійшли відразу дев’ять підприємств Групи "Метінвест", яка належить Рінату Ахметову:

  • у категорії "Переробна промисловість" – "Запоріжсталь" (№1), "Каметсталь" (№2) та "Запоріжкокс" (№9);
  • у категорії "Добувна промисловість" – шахтоуправління "Покровське" (№3), Північний ГЗК (№6), Свято-Варваринська збагачувальна фабрика (№9) та Центральний ГЗК (№10);
  • у категорії "Оптова торгівля" десяте місце здобув "Метінвест-СМЦ";
  • у категорії "Професійна, наукова та технічна діяльність" керівна компанія Групи "Метінвест Холдинг" стала другою.

"Побудований на фінансовій звітності та виторгу компаній Індекс "Опендатабота" дає повну картину того, що відбувалось з українським бізнесом у 2023 році", – коментує Олексій Іванкін, засновник "Опендатабота".

Читайте також: "Метінвест" Ахметова сплатив до бюджету України 14,6 мільярда гривень податків за рік

Як повідомлялося, група "Метінвест" завершила 2023 рік з консолідованим чистим збитком в розмірі $194 млн. Водночас, за цей рік компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів.

Також від початку повномасштабної війни компанія спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн – на потреби армії.

Автор: 

металургія (942) прибуток (1825) рейтинг (965) Метінвест (780) метал (496) Новини компаній (3421)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
метинвест имеет хорошую деловую репутацию )))
показати весь коментар
19.03.2024 13:20 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2024 13:24 Відповісти
Нахіба рекламувати Гудка? Ще не обридло, чи бабло не пахне?
Вангую: дуже скоро Пінчука, Коломойського, Герег, Фірташа та інших подібних істот задусить жаба!
показати весь коментар
19.03.2024 14:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 