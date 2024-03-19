YouTube вимагатиме маркувати відео, створені штучним інтелектом

Відеохостинг YouTube оголосив про нові правила маркування відео, створених за допомогою штучного інтелекту.

Як повідомили в компанії, з метою прозорості платформа вимагатиме від авторів, що завантажують реалістичні відео, створені зміненими або синтетичними засобами, маркувати їх, передає LIGA.net.

Реалістичний контент визначається як все, що глядач може "легко сплутати" з реальними людьми, подіями або місцями.

Якщо автор використовує синтетичну версію голосу або замінює обличчя, він повинен додати позначку. Якщо відео містить зміни в реальній події або місці, автор також повинен включити розкриття інформації.

YouTube може сам застосовувати позначку до відео, якщо автор не додав її.

Нововедення з'являться на платформі найближчим часом, спочатку у мобільних застосунках, а потім на десктопних версіях і телевізорах. Вони будуть розміщуватися в розширеному описі відео і міститимуть інформацію про змінений або синтетичний контент.

Однак, коли йдеться про більш чутливі теми, YouTube планує розміщувати позначку безпосередньо у відеоплеєрі, щоб зробити її помітнішою.

Водночас творці не мусять маркувати відео, якщо використовують генеративний штучний інтелект тільки для допомоги в створенні сценарію, ідей або автоматичної генерації підписів. Налаштування кольору або використання спеціальних ефектів не вимагатиме позначок.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент 13 березня ухвалив закон про штучний інтелект, який має гарантувати безпеку й дотримання основних прав громадян.

Мета закону – захист фундаментальних прав, демократії, верховенства права та сталості довкілля від високоризикованого ШІ, одночасно стимулюючи інновації.