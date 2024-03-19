Мінфін знизив ставки за облігаціям внутрішньої позики

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 19 березня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 16,33 мільярда гривень (в еквіваленті), знизивши ставки після несподіваного рішення Нацбанку знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня.

Зокрема, від продажу річних облігацій надійшло 3,02 мільярда гривень. Ставка за ними знизилася до 14,46% річних, хоча тиждень тому Мінфін розміщував їх під 16,76%, а два тижні тому – під 16,8% річних, свідчать дані на сайті міністерства.

Крім того, 4,22 мільярда гривень вдалося залучити від продажу ОВДП з погашенням у січні 2026 року. Ставка за ними знизилася до 17,35% з 17,6% річних тиждень тому.

Ще 3,37 мільярда гривень надійшло від розміщення трирічних цінних паперів під 18,3%. Тиждень тому ставка за ними сягала 18,5% річних.

Мінфін також розмістив річні валютні облігації на $149,78 млн під 4,66% річних.

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Скільки Мінфін залучив від продажу ОВДП на попередніх аукціонах?

Загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.