Арештоване білоруське судно виставили на продаж за понад 4 мільйони

У Системі електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) оголосили про продаж судна "Надєжда", яке раніше належало Білорусі та було задіяне в логістичних операціях на Дунаї на користь Росії.

Аукціон із продажу судна призначений на 10 квітня. Стартова ціна становить 4,26 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.



Судно призначене для перевезення насипних сільськогосподарських вантажів, контейнерів. Його довжина – 73,8 м, ширина – 10,2 м. Судно було збудовано у 2002 році та приписано до порту Мозир.



Раніше білоруський теплохід здійснював перевезення Дніпром, зокрема возив калійні добрива з Мозиря до Миколаєва. Після модернізації судно перевозило українське зерно. Згодом його перевели на Дунай, де він курсував до річкових портів Румунії та Сербії.



За даними СЕТАМ, на торги виставлено лише 79,6% судна. Галузеві транспортні ЗМІ припускають, що теплохід після модернізації останніми роками експлуатувався у зчіпці з несамохідною баржею.



Як повідомлялося, "Надєжду" та ще одне суховантажне судно знайшли у квітні 2022 року в акваторії порту Ізмаїл. ДБР заявило, що суди були задіяні в логістичних операціях на Дунаї на користь Росії. Їх передали на зберігання до Антимонопольного комітету, Одеській обласній військовій адміністрації передали документи про можливість їх націоналізації.