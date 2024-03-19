Кіпрський суд визнав незаконними дії призначеного кредиторами ліквідатора материнської компанії GNT Group

Кіпрський суд задовольнив заяву власників українського холдингу GNT Group Сергія Грози та Володимира Науменка та скасував наказ про призначення тимчасового ліквідатора у G.N. Terminal Enterprises Limited – материнську компанію холдингу.

Відповідне рішення Окружний суд міста Нікосія (Кіпр) ухвалив 13 березня, повідомляють Українські новини із посиланням на пресслужбу GNT Group.

Ліквідатора призначили 10 березня 2023 року за заявою кредитора Argentem Creek Partners (ACP), однак суд визнав це призначення незаконними.

Судді також скасували всі рішення, ухвалені ліквідатором, та зобов'язали його надати письмові пояснення про всі свої дії на цій посаді протягом 20 днів із моменту винесення рішення.

"Рішення Окружного суду м. Нікосія (Кіпр) дає надію на відновлення справедливості та прав власників холдингу", – наголосили у пресслужбі групи.

Нагадаємо, 6 липня 2023 року Окружний суд Нікосії (Кіпр) видав наказ про заборону арбітражному керуючому, призначеному кредиторами, вчиняти будь-які дії та здійснювати транзакції від імені компанії G.N. Terminal Enterprises Ltd. та вчиняти будь-які дії щодо ліквідації її прямих та непрямих дочірніх компаній. До цього, 7 лютого 2023 року, цей же суд заборонив АСР та його призначеному розпоряднику майна вчиняти дії щодо продажу або заволодіння зерновим терміналом в порту Одеси та сухим портом.

Як повідомлялося, бенефіціари GNT Group звинувачують фонд ACP у спробі рейдерського захоплення бізнесу холдингу, основні активи якого зосереджені в зерновому терміналі Одеського морського торговельного порту.

Зокрема, наприкінці грудня 2022 року ACP вдалося незаконно змінити директорів та юридичні адреси (з Одеси на Львів) компаній групи, які займались перевалкою зерна в морському порту: "Олімпекс Купе Інтернейшнл", "ЗПК "Інзерноекспорт", "Металзюкрайн Корп ЛТД". У 2023 році суд та Мінюст визнали протизаконними дії реєстратора Юрія Козлова, вчинені на користь АСР відносно "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

У лютому 2023 року АСР ініціював банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та "Металзюкрайн Корп ЛТД".

У березні 2023 року кредитор призначив ліквідатора в материнську компанію G.N. Terminal Enterprises, яка виступила позичальником кредитних коштів Argentem у розмірі $75 млн. Це призначення зараз визнане незаконним.

У травні 2023 року розпочата процедура ліквідації GNT Trade DMCC (Дубаї). Ця компанія є засновником згаданих українських компаній. Наразі процес ліквідації теж оскаржується в суді.

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Власники GNT Group вважають, що всі дії АСР направлені на свідоме зниження вартості активів з метою отримання всього бізнесу групи за найнижчою ціною, з подальшим його перепродажем.

"В інтерв’ю ЗМІ регіональний керівник АСР Джон Паттон постійно наголошує на тому, що він є інвестором українського зернового терміналу. Це відверта маніпуляція. Фонд видав кредит нам на жорстких умовах. У грудні 2022 року, незважаючи на активну фазу переговорів про реструктуризацію та пошук нами інвесторів, АСР розпочав рейдерське захоплення бізнесу GNT Group. Але якщо ти інвестор, установив контроль та вирішив скористатися активами боржника для розвитку бізнесу, то навіщо його ліквідовувати?", – зазначає Володимир Науменко.

Як повідомляли ЗМІ, Джон Паттон, регіональний керівник ACP ще у листопаді 2022 року у Відні вів перемовини про можливий продаж бізнесу GNT Group третій стороні, не будучи його власником.

GNT Group – український холдинг, працює в Україні вже 25 років, залучивши за цей час десятки мільйонів доларів інвестицій.

Наразі між GNT Group, Argentem Creek Partners та Madison Pacific Trust Ltd тривають судові суперечки через право власності на зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернейшнл", який обслуговує зерновий коридор з чорноморських портів України.