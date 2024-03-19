Експорт зерна перенаправили в одеські порти, – "Укрзалізниця"

Вагонопотік із зерновими вантажами переорієнтувався із західних кордонів на напрямок морських портів Великої Одеси. Зокрема, черга зернових вагонів на напрямку порту Ізмаїл зросла на 30,56% – до 705 вагонів.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов у Facebook.

За його словами, наразі фіксується незнане збільшення обсягів передачі зернових вантажів на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та зменшення обсягів передачі з Румунією.

"Наразі передачі вантажів на сухопутних переходах нічого не заважає, прикордонні залізничні переходи працюють в штатному режимі", – наголосив він.

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При цьому показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси у березні коливається у діапазоні 1000-1540 вагонів на добу.

Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси становить 1 426 вагонів на добу; за тиждень показник незначно зменшився (-0,07%).

Також збільшилася кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, із 6 200 до 7 288, або на 17,55% за минулий тиждень.

Черга вагонів із зерном у напрямку порту Ізмаїл зросла на 165 вагонів, або на 30,56%.

Середньодобовий показник вивантаження вагонів у порту Ізмаїл становить 104 вагони за добу, за тиждень показник збільшився на 10 вагонів, або на 10,64%.