"Ощадбанк" профінансує будівництво сотні вітряків у Карпатах

Державний "Ощадбанк" домовився з ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" про участь у фінансуванні будівництва вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 520 МВт.

Про це заступник голови правління банку Юрій Каціон повідомив у Facebook.

"Домовилися про дуже амбітний проєкт із компанією ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі". "Ощад" візьме участь у фінансуванні будівництва на заході країни ще 100 таких красунь (вітрових турбін, – ред.) загальною потужністю 520 МВт", – написав Каціон.

ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" будує вітрову електростанцію на полонині Руна у Карпатах. У січні там встановили перший вітряк майбутньої ВЕС потужністю 4,8 МВт, він має висоту 120 м та 152-метровий діаметр ротора. Поряд планують встановити ще 30 турбін. Проєкт викликав гострий резонанс у суспільстві, оскільки полонина є відомим туристичним об'єктом регіону.

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За даними YouControl, власником ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" є директор ТОВ "УК Вітряні парки України" Владислав Єременко.

Своєю чергою бенефіціаром "УК Вітряні парки України" вказаний Едуард Мкртчан – син засудженого у Росії колишнього співвласника групи ІСД Олега Мкртчана. Цій компанії належить ціла низка вітрових електростанцій в Україні, а також виробник турбін ТОВ "Фурлендер Віндтехнолоджі", який у 2022 році переїхав із Краматорська до Перечина на Закарпатті.

У інтерв'ю ЕП Едуард Мкртчан називав своїм бізнес-партнером у галузі бідівництва вітропарків екснардепа Максима Єфімова.