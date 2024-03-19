Засновник мережі магазинів EVA купив ще два бізнес-центри у Дніпрі

Корпорація Terwin підприємця Руслана Шостака продовжує скуповувати комерційну нерухомість у Дніпрі.

Антимонопольний комітет 14 березня дозволив компаніям із групи Terwin отримати контроль в шести компаніях, повідомляється на сайті АМКУ

Йдеться про фірми "Скімекс", "Смарт Ессет", "Світакс", "Фризе", "Резонанс-Груп" та "Велс Ріелті".

У пресслужбі Terwin пояснили, що внаслідок придбання цих компаній корпорація придбає три об'єкти комерційної нерухомості у Дніпрі, передає Liga.net. Йдеться про:

бізнес-центр класу "В" у центральній частині міста Дніпро із вбудованими та прибудованими торговими приміщеннями загальною площею 11 123,8 кв. м, вул. Володимира Антоновича, 6 (колишній готель Свердловськ);

районний торговий центр із супермаркетом та супутніми послугами та магазинами загальною площею 2 134,6 кв. м. Новомосковський район, селище Магдалинівка, вул. Центральна, 56;

бізнес-центр "Цитадель 2" у центральній частині Дніпра, вул. Святослава Хороброго, 12, бізнес-центр класу "В" площею 5 718 кв. м із підземним паркінгом на 16 автомобілів.

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Як повідомлялося, раніше корпорація Terwin підприємця Руслана Шостака отримала дозвіл на придбання ТРЦ Neo Plaza в Дніпрі загальною площею 24,7 тис. кв. м.

За даними галузевого видання Retailers, співвласники мереж Eva та Varus Руслан Шостак та Валерій Кіптик були реальними власниками Neo Plaza принаймні з 2019 року, але коментувати цю інформацію відмовлялися.

Нагадаємо, восени 2023 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на створення корпорації "Тервін", до якої увійдуть 17 компаній співвласника мереж EVA та Varus Руслана Шостака.