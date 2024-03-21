Toyota знову стала найпопулярнішою маркою авто в світі, – рейтинг

Компанія Toyota підтвердила своє лідерство в рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік. Так, Toyota Group здійснила продаж 10,8 млн нових авто протягом року, що відповідає зростанню на 4,6%.

Про це свідчать дані порталу Focus2Move, передає LIGA.net.

На другому місці у рейтингу розташувалася Volkswagen Group, яка реалізувала 8,8 млн автомобілів, що на 10,9% більше проти попереднього періоду.

Замикає трійку лідерів компанія Hyundai-Kia з результатом у 7,1 млн проданих автомобілів, що відповідає зростанню на 3,9%.

Серед інших ключових учасників рейтингу варто відзначити Renault Nissan Alliance, Stellantis, GM, Honda Motor, Ford та Suzuki, які також продемонстрували певне зростання у своїх показниках.

Китайська компанія BYD піднялася на три позиції і посіла десяте місце у рейтингу, здійснивши продаж 2,6 млн автомобілів і зростання на 46,3%.

Зазначається, що BYD продемонструвала кращі результати, ніж Tesla, хоча остання також показала зростання в продажах на 22%.

Раніше повідомлялося, що в лютому українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з лютим минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.