П’ять країн закликали Єврокомісію заборонити імпорт російського зерна

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із вимогою заборонити імпорт російського та білоруського зерна до ЄС.

Відповідну заяву оприлюднило литовське Мінагро, передає Forbes.

У зверненні також є прохання забезпечити співпрацю країн-членів ЄС, щоб це обмеження застосовувалося на всій території блоку. Міністри указаних країн наголосили, що важливо реалізувати заходи, спрямовані на запобігання потраплянню краденого зерна з України на європейський ринок.

На думку міністра сільського господарства Литви Кястутіса Навіцкаса, санкцій ЄС проти Росії недостатньо, тому необхідні додаткові заходи щодо обмеження доступу російських товарів на ринок ЄС.

"Ми просимо Єврокомісію проаналізувати можливість обмеження імпорту в ЄС харчі, що походять з Росії та Білорусі", – сказав він.

Він зазначив, що згадані п’ять країн прагнуть вирішити нагальну проблему – поки Росія веде війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Зокрема, у 2023 році Євросоюз імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро.

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії наголошують, що Росія використовує прибуток, отриманий від експорту зерна до ЄС, для фінансування війни з Україною.

Аграрні міністри закликали припинити будь-яку торговельну діяльність, яка могла б зміцнити здатність Росії та Білорусі продовжувати конфлікт в Україні, тим більше, що частина російського імпорту може включати вкрадене зерно з окупованої території України.

Виступити щодо цього питання планується 26 березня на майбутньому засіданні Ради міністрів сільського господарства ЄС.

Як повідомлялося, Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни-члени – це буде першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Латвія остаточно заборонила ввезення зерна та овочів з Росії.