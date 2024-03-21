Власник найбільшого індійського НПЗ відмовився приймати російські танкери з нафтою, – Reuters

Індійська корпорація Reliance Industries, якій належить найбільшого в Індії та у всьому світі нафтопереробний комплекс у штаті Гуджарат, відмовляється купувати російську нафту, якщо її доставлятимуть танкерами компанії "Совкомфлот", яка нещодавно потрапила під санкції США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в індійському уряді та у нафтопереробній галузі країни.

Співрозмовники агентства стверджують, що Reliance попросив, щоб нові партії російської нафти Urals не транспортували танкерами, що експлуатуються "Совкомфлотом".

"Ми вважаємо за краще, щоб нафтопереробники не приймали нафту у санкційних суднах через наші політичні та комерційні інтереси та санкції США", – підтвердив співрозмовник в уряді Індії.

Він додав, що рішення про захід підсанкційних суден "Совкомфлоту" в порти Індії ухвалюватимуть на рівні уряду країни.

Джерела агентства у нафтопереробній галузі Індії припускають, що через це обсяги імпорту нафти з Росії можуть впасти через брак танкерів і подорожчання фрахту суден.

"Совкомфлот" активно пропонує свої судна, але трейдери побоюються контрактувати їх, оскільки покупці і навіть порти можуть відмовитись від вантажів", – додає трейдер на російському нафтовому ринку. Він зазначає, що зараз більше суден "Совкомфлоту" відправляються в Китай.

Reuters зауважує що відмова Індії приймати танкери "Совкомфлоту" посилює проблеми з експортом нафти для Росії в умовах надлишку сировини після атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

США запровадили санкції проти "Совкомфлоту" та 14 танкерів, які транспортували російську нафту, у лютому 2024 року.

Співрозмовники агентства зазначають, що індійські нафтопереробники прагнуть уникнути будь-якої негативної реакції з боку Вашингтона і виявляють "особливу обережність" через більш суворий контроль за російськими нафтовими угодами з боку банків і влади США. Вони додають, що індійські нафтопереробники хочуть уникнути контактів з організаціями, які прямо чи опосередковано підпадають під санкції.

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Як повідомлялося, минулого року Індія стала найбільшим імпортером російської нафти, яка продається з суттєвими знижками після того, як західні країни призупинили її імпорт через вторгнення РФ в Україну.

За даними російського уряду, у 2023 році експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи впав до 4-5% від загального обсягу, до 90% постачань припадало на Індію та Китай.