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Новини
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Власник найбільшого індійського НПЗ відмовився приймати російські танкери з нафтою, – Reuters

танкер,совкомфлот

Індійська корпорація Reliance Industries, якій належить найбільшого в Індії та у всьому світі нафтопереробний комплекс у штаті Гуджарат, відмовляється купувати російську нафту, якщо її доставлятимуть танкерами компанії "Совкомфлот", яка нещодавно потрапила під санкції США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в індійському уряді та у нафтопереробній галузі країни.

Співрозмовники агентства стверджують, що Reliance попросив, щоб нові партії російської нафти Urals не транспортували танкерами, що експлуатуються "Совкомфлотом".

"Ми вважаємо за краще, щоб нафтопереробники не приймали нафту у санкційних суднах через наші політичні та комерційні інтереси та санкції США", – підтвердив співрозмовник в уряді Індії.

Він додав, що рішення про захід підсанкційних суден "Совкомфлоту" в порти Індії ухвалюватимуть на рівні уряду країни.

Джерела агентства у нафтопереробній галузі Індії припускають, що через це обсяги імпорту нафти з Росії можуть впасти через брак танкерів і подорожчання фрахту суден.

"Совкомфлот" активно пропонує свої судна, але трейдери побоюються контрактувати їх, оскільки покупці і навіть порти можуть відмовитись від вантажів", – додає трейдер на російському нафтовому ринку. Він зазначає, що зараз більше суден "Совкомфлоту" відправляються в Китай.

Reuters зауважує що відмова Індії приймати танкери "Совкомфлоту" посилює проблеми з експортом нафти для Росії в умовах надлишку сировини після атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

США запровадили санкції проти "Совкомфлоту" та 14 танкерів, які транспортували російську нафту, у лютому 2024 року.

Співрозмовники агентства зазначають, що індійські нафтопереробники прагнуть уникнути будь-якої негативної реакції з боку Вашингтона і виявляють "особливу обережність" через більш суворий контроль за російськими нафтовими угодами з боку банків і влади США. Вони додають, що індійські нафтопереробники хочуть уникнути контактів з організаціями, які прямо чи опосередковано підпадають під санкції.

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Як повідомлялося, минулого року Індія стала найбільшим імпортером російської нафти, яка продається з суттєвими знижками після того, як західні країни призупинили її імпорт через вторгнення РФ в Україну.

За даними російського уряду, у 2023 році експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи впав до 4-5% від загального обсягу, до 90% постачань припадало на Індію та Китай.

Автор: 

Індія (361) нафта (4855) росія (14449) санкції (4493) танкер (201)


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Топ коментарі
+10
вона ніколи не відкажеться. просто буде все більше і більше виламувати кацам руки із знижками.
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21.03.2024 15:44 Відповісти
+6
Если Индия откажется от кацапской нефти будет супер.
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21.03.2024 15:35 Відповісти
+5
тоді кацапи стануть возити свою нафту нормальними танкерами із нормальними страховками, будуть втрачати доходи, проте цінова стеля в 60 долалів для кацапні не є збиткова. світ до цього ще прийде. і навіть деякі змі уже почали писати про це. що нинішня стеля цін в 60 доларів не завдає кацапні великих збитків, які вона завдавала би при ціновій стелі в 30 доларів. от коли понизять стелю цін для кацапні до 30 доларів за барель, а тому тіньовому флоту взагалі будуть забороняти проходити протоки і заходити в порти та ще й якось обрубають схему з перекачки нафти в морі з підсанкційних цапських танкерів у нормальні танкери, то тоді русня реально вже завиє від нестачі нафтодоларів.
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21.03.2024 15:43 Відповісти
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Если Индия откажется от кацапской нефти будет супер.
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21.03.2024 15:35 Відповісти
вона ніколи не відкажеться. просто буде все більше і більше виламувати кацам руки із знижками.
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21.03.2024 15:44 Відповісти
Треба нищити Уренгойські нафтові родовища.
Бо жадібність людську побороти дуже важко.
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21.03.2024 15:53 Відповісти
Іди і знищ.
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21.03.2024 17:23 Відповісти
а якщо іншими танкерами? з'їсте? блд....
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21.03.2024 15:41 Відповісти
тоді кацапи стануть возити свою нафту нормальними танкерами із нормальними страховками, будуть втрачати доходи, проте цінова стеля в 60 долалів для кацапні не є збиткова. світ до цього ще прийде. і навіть деякі змі уже почали писати про це. що нинішня стеля цін в 60 доларів не завдає кацапні великих збитків, які вона завдавала би при ціновій стелі в 30 доларів. от коли понизять стелю цін для кацапні до 30 доларів за барель, а тому тіньовому флоту взагалі будуть забороняти проходити протоки і заходити в порти та ще й якось обрубають схему з перекачки нафти в морі з підсанкційних цапських танкерів у нормальні танкери, то тоді русня реально вже завиє від нестачі нафтодоларів.
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21.03.2024 15:43 Відповісти
З тіньовим флотом ми б і самі могли боротися... Танкер легше вразити морським дроном, ніж якого-небудь цезаря куннікова!
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21.03.2024 15:46 Відповісти
та одне одному точно не буде заважати. тут всі важелі впливу будуть вітататись. )
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21.03.2024 15:48 Відповісти
Відмовитись - це одне, а тихенько таємно все одно купувати - зовсім інше.
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21.03.2024 15:52 Відповісти
В статті пише не відмовились купляти а відмовились щоб її поставляли російськими танкерами а от танкерами американської або індійської компанії з виключеним танспорндером то в самий раз а ще якщо орки 30% дисконту дадуть то і російські танкери не дуже і російські стануть
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21.03.2024 16:08 Відповісти
Дуже вірне рішення, тому що дрону все рівно чий НПЗ якщо він співпрацює з кідарами.
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21.03.2024 16:09 Відповісти
Індійські НПЗ ще не горіли.
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21.03.2024 16:30 Відповісти
А чи не можна відправити на це "найбільше в світі НПЗ" кілька дронів або полковника Романа Червінського???
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21.03.2024 20:47 Відповісти

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