Україна збільшила експорт цукру до країн Африки

Україна з початку березня суттєво збільшила експорт цукру до країн Африки. Зокрема, в Камерун, Лівію та Гвінею.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Україна активно розвиває новий напрямок для експорту цукру. Протягом березня до трьох країн Африки – Камеруну, Лівії та Гвінеї було поставлено майже 8 тис. тонн продукту", – сказав Висоцький.

За його словами, загалом ситуація на ринку цукру стабільна. Виробленого цукру достатньо для внутрішніх потреб українців та забезпечення необхідних обсягів експорту.

Раніше повідомлялося, що протягом 2023 року та на початку 2024 року в Україні було вироблено близько 1,8 млн тонн цукру. Середня оптова ціна за тонну на початку 2024 року складала 23-24 грн за 1 кг.