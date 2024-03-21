Кількість нових дизельних авто в Україні за рік зросла на 71%
У лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 71% більше, ніж торік.
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".
Як зазначається, частка "дизелів" на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% минулого року до 24% цьогоріч.
Лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому
- Renault Duster – 457 авто.
- Toyota Hilux – 112.
- Volkswagen Touareg – 66.
- Toyota Land Cruiser Prado – 65.
- Skoda Kodiaq – 63.
Раніше повідомлялося, що компанія Toyota підтвердила своє лідерство в рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік. Так, Toyota Group здійснила продаж 10,8 млн нових авто протягом року, що відповідає зростанню на 4,6%.
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Kravchenko Igor
показати весь коментар21.03.2024 19:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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