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Кількість нових дизельних авто в Україні за рік зросла на 71%

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У лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 71% більше, ніж торік.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Як зазначається, частка "дизелів" на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% минулого року до 24% цьогоріч.

Лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.

Топ-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому

  • Renault Duster – 457 авто.
  • Toyota Hilux – 112.
  • Volkswagen Touareg – 66.
  • Toyota Land Cruiser Prado – 65.
  • Skoda Kodiaq – 63.

Раніше повідомлялося, що компанія Toyota підтвердила своє лідерство в рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік. Так, Toyota Group здійснила продаж 10,8 млн нових авто протягом року, що відповідає зростанню на 4,6%.

Автор: 

авто (4179) продаж (2094) дизель (3)


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Поліцаям накупили нових дастерів. І тойот нових немало.
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21.03.2024 19:19 Відповісти

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