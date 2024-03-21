Кількість нових дизельних авто в Україні за рік зросла на 71%

У лютому 2024 року автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 71% більше, ніж торік.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Як зазначається, частка "дизелів" на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% минулого року до 24% цьогоріч.

Лідером цього сегменту ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.

Топ-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому

Renault Duster – 457 авто.

Toyota Hilux – 112.

Volkswagen Touareg – 66.

Toyota Land Cruiser Prado – 65.

Skoda Kodiaq – 63.

Раніше повідомлялося, що компанія Toyota підтвердила своє лідерство в рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік. Так, Toyota Group здійснила продаж 10,8 млн нових авто протягом року, що відповідає зростанню на 4,6%.