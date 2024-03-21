lifecell збільшив кількість абонентів і отримав 2,6 мільярда прибутку

Оператор мобільного зв’язку lifecell оголосив про фінансові та операційні результати за четвертий квартал 2023 року та рік у цілому.

Річний дохід від звичайної діяльності lifecell збільшився на 24,4% – до 11,71 млрд грн порівняно з попереднім роком, передає LIGA.net.

Це переважно пояснюється зростанням середньомісячного доходу на одного користувача (ARPU) та збільшенням споживання послуг передання даних.

Крім того, скоригована EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації) зросла на 25% – до 6,81 млрд грн, якщо порівнювати з попереднім роком. Капітальні інвестиції також збільшилися на 39,9% – до 4,21 млрд грн.

У 2023 році lifecell зафіксував прибуток у розмірі 2,57 млрд грн, зокрема в четвертому кварталі прибуток зріс на 116,5%.

Абонентська база lifecell також показала значне зростання, досягнувши 9,9 млн активних користувачів на кінець року. На кінець 2022 року у оператора було 8,5 млн активних абонентів. Окрім того, за рік активний ARPU зріс на 21,2%, досягнувши рівня 110,9 грн.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року чистий прибуток lifecell зріс на 59,2% – до 972,3 млн грн.

Кому продають lifecell

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив підстави для заборони на придбання французького мільярдера Ксав'є Ньеля DVL Telecom, що входить до групи NJJ, контролю над групою "Лайфселл".

В антимонопольному відомстві вважають, що необхідно перевірити відносини контролю самої lifecell та материнської компанії Turkcell з особою, до якої рішенням Ради національної безпеки та оборони України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Нагадаємо, турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні – ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" – французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав’є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів, однак для її завершення потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Першу заяву на придбання lifecell Антимонопольний комітет повернув через невідповідність встановленим вимогам, проте 23 січня Комітет отримав повторне звернення від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ.

На думку учасників ринку, перешкодою для завершення угоди може стати арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".