Державне "Добропіллявугілля" вперше витратить 156 мільйонів на вилучення мулу з шахт

Державне підприємство "Добропіллявугілля-Видобуток" 20 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ Фірма "АІР" вилучення мулу за 156 млн грн.

Такі послуги замовляють уперше, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

Пів року тому, в жовтні 2023 року, "Добропіллявугілля" без торгів замовило цій фірмі послуги із проведення апробації технології переробки мулів, що утворились від освітлення води в мулонакопичувачі шахти "Піонер" і знаходяться в мулонакопичувачі збагачувальної фабрики "Піонер", на допорогову суму 98 тис. грн.

Тепер фірма повинна вилучити мули з мулонакопичувача з подальшими очищенням і сортуванням для отримання вугільного шламу. Цього вугільного шламу марки ДГ(0-1) зольністю 33% і вологістю 22% має бути 120 тис. тонн.

Послуги коштують 1 296 грн за тонну вугільного шламу. Їх будуть оплачувати протягом місяця після їхнього надання.

Очікувана вартість закупівлі становила 158 млн грн.

ТОВ "Торговий дім Кархолд" одразу запропонувало втричі нижчу ціну 52 млн грн, однак система автоматично визначила її як аномально низьку. Фірма не завантажила обґрунтування ціни, тому замовник її відхилив, після чого обрав переможцем наступного учасника – фірму "АІР" із ціною 156 млн грн.

Для участі в тендері треба було надати у складі пропозиції копію власних технічних умов на вугільну продукцію, що включає вугільний шлам ДГ, і власного сертифікату генетичних та якісних характеристик на вугільний шлам ДГ.

Фірма "АІР" скаржилась замовнику, що ця вимога є дискримінаційною, бо отримання таких документів можливе лише після відбору проб на місці. Підприємство акцентувало, що вимога може бути виконана лише учасником, який до оголошення закупівлі міг на законних підставах відібрати проби просто на місці. Проте замовник нічого не змінив. Зрештою фірма принесла гарантійні листи, що надасть ці документи протягом 60 робочих днів після укладення договору, після взяття проб, і замовника це влаштувало.

Хто власники

Нині столичною фірмою "АІР" володіє киянин Сергій Володимирович Аврамчук, який займається бухгалтерською діяльністю як ФОП.

Директоркою є Юлія Коркач-Лашнєва, яка раніше була ФОПом у роздрібній торгівлі. Особа з ПІБ Сергій Володимирович Аврамчук також очолює київське ТОВ "Аркаім-Дон" донеччан Андрія Копцева та Олени Виборнової і є підписантом київського ТОВ "Донексим" донеччан Андрія Копцева та Олени Чернобай.

Раніше засновником "АІР" був киянин Андрій Горбенко, до того – Микола Яворський з Алчевська, а перед тим, коли фірма знаходилась в Харкові, – Ірина та Олексій Нагорних.

Позаторік фірма продала сільраді вугілля на 198 тис. грн. Торік "Добропіллявугілля" взяло в неї на прокат обладнання з оператором для земляних робіт на шахті "Піонер" на 100 тис. грн.