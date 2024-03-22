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Новини
10 014 47

У "Дії" з’явилися дипломи та шкільні атестати

дія

У застосунку "Дія" відтепер можна знайти освітні документи – дипломи та шкільні атестати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в "Дії", – зазначив він.

Відтепер у застосунку можна знайти:

  • атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
  • диплом кваліфікованого робітника;
  • диплом фахового молодшого бакалавра;
  • диплом молодшого спеціаліста;
  • диплом молодшого бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом спеціаліста;
  • диплом магістра;
  • диплом доктора філософії;
  • диплом доктора мистецтва.

Щоб побачити документи в "Дії", необхідно оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Як раніше повідомляли у Мінцифри, дипломи та атестати відображатимуться в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Автор: 

документ (151) освіта (231) Дія (637)


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Топ коментарі
+20
То херня шо Дніпрогес кацапи розхерячили, головне шо в "Дії" з'явилися дипломи та шкільні атестати
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22.03.2024 10:49 Відповісти
+15
Продовжуйте квартальні, не зупиняйтесь, додайте туди номери банківських карт і пін-коди. Кацапи повинні знати все.
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22.03.2024 11:00 Відповісти
+11
ТАМ ВСІ ДАНІ КРАЇНИ і вони опенсорс - ці істоти зелені просто божевільні
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22.03.2024 10:55 Відповісти
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То херня шо Дніпрогес кацапи розхерячили, головне шо в "Дії" з'явилися дипломи та шкільні атестати
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22.03.2024 10:49 Відповісти
до чого тут Дніпрогес до Дії?
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22.03.2024 11:00 Відповісти
Не буде е/е щоб зарядити телефон, а отже не буде і "Дії"
Ну як я загнув? 😂
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22.03.2024 11:46 Відповісти
Прямо в точку)))
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22.03.2024 15:15 Відповісти
тебе ніхто не насілує читати такі статті. не можеш себе стримати - іди до мозгоправа
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23.03.2024 07:44 Відповісти
ТАМ ВСІ ДАНІ КРАЇНИ і вони опенсорс - ці істоти зелені просто божевільні
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22.03.2024 10:55 Відповісти
Декілька даних - в США в якомусь місті(чесно - не пам'ятаю) виходить щоденний бумажний журнал, де є всі жителі міста і їх річні доходи.
На росії засекретили майже всі доходи чиновників. Ми куди рухаємось?
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22.03.2024 10:58 Відповісти
ми рухаємосб до диктатури, де вофка зе єдиний непомильний сцарь, дермак його вічний регент, а Україна маленька капія паРаші )(уйло !!!
RеTwіTTeR: Закiнчуєтьая 5-рiчний термiн президента Зеленського. Всi пам'ятають, скiльки обiтниць вiн складав у 2019 роцi, як випригував зi штанiв обiцяючи закiнчити вiйну, зарплати по 4к баксiв вчителям, подолати корупцiю та кумовство. То ж що з цього зроблено?

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22.03.2024 11:01 Відповісти
заїбеться пиль ковтати, воффка.
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22.03.2024 11:23 Відповісти
скажу більше: шарашкіною канторою, що написала цю "дію", опосередковано, через офшори на Кіпрі, володіють кацапи !!!
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22.03.2024 10:58 Відповісти
дані не бувають "опенсорс".
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22.03.2024 10:58 Відповісти
Продовжуйте квартальні, не зупиняйтесь, додайте туди номери банківських карт і пін-коди. Кацапи повинні знати все.
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22.03.2024 11:00 Відповісти
Твої номери банківських карт і пінкоди вже можуть бути злиті, якщо користуєшься баранограмом.
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22.03.2024 11:02 Відповісти
Не маю аккаунтів у соцмережах.
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22.03.2024 11:05 Відповісти
Це правильно.
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22.03.2024 11:08 Відповісти
Чим би дитя не бавилося..
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22.03.2024 11:00 Відповісти
Обновил.
В результате - исчез техпаспорт, свидетельство о рождении ребенка.
Свидетельство добавил, а тех паспорта нет в перечне и сам не подтянулся....

И дипломов нет......

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22.03.2024 11:01 Відповісти
Підтверджую! Ніякого диплома/атестата нема! Відразу уточню-мені 14 років вже виповнилося. 😊
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22.03.2024 11:07 Відповісти
Теж саме.
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23.03.2024 11:33 Відповісти
Диплом зявився,а техпаспорта точно-ніц.
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22.03.2024 11:12 Відповісти
Чим більше в ДІЇ зявляється документів тим менше мені то подобається... всі яйця в один кошик
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22.03.2024 11:10 Відповісти
"Манус мануфактурем - манус деструктурем!" ("Руками зроблене - руками знищується!") Древньоримський крилатий вислів Якщо підробляються паперові дипломи та атестати - що завадить зловмисникам зробить те саме в електронному вигляді? Це навіть легше!
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22.03.2024 11:10 Відповісти
Щоб підробляти на державному рівні - всі тіньові грошові потоки концентрують в руках Зе!команди.
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23.03.2024 11:29 Відповісти
Паспорт с Дии банки не признают, хотя должны признавать по закону. Зачем эта херня, если ее не признают?
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22.03.2024 11:11 Відповісти
Дипломи підтягнуло, але в жодному з них немає додатка з оцінками! То на біса таке щастя? Бо диплом рідко де потрібен, роботодавці не дивляться, а вірять написаному в резюме. А от там, де диплом треба (друга вища, аспірантура і тд) він потрібен З ДОДАТКОМ!!!
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22.03.2024 11:12 Відповісти
Так дані підтягуються з ЄДЕБО, а там ніколи не було того додатку, плюс всі ці дані і раніше можна було отримати на сайті Єдебо, дія просто зробила нову обгортку над вже існуючим багато років сервісом
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22.03.2024 12:19 Відповісти
Саме так, тому ця послуга - БЕЗГЛУЗДА!
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22.03.2024 12:37 Відповісти
Ну зробити запит на єдебо не так просто, там наче як немає bankid, а лише авторизація через дію, а там щоб пройти верифікацію лиця це.......... Тому якийсь то толк може і є
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22.03.2024 12:44 Відповісти
Так у ЄДЕБО на сайті глянути ж можна!
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22.03.2024 12:46 Відповісти
Нема в мене Дії...а може поставити?...раптом якась Нобелівська Премія підтягнеться...
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22.03.2024 11:18 Відповісти
Нічого не підтягнуло. Це треба закінчувати універ після 20 року, чи що, щоб в базі диплом був?
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22.03.2024 11:21 Відповісти
Я при Ющі закінчував, у мене підтягнуло, але без додатка...
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22.03.2024 11:23 Відповісти
Там виявляється треба в самому додатку вибрати "оновлення" і оновитися, бо в стандартному магазині аплікух немає...
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22.03.2024 12:14 Відповісти
В мене хвилин 20 вже типу оновлюється..
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23.03.2024 11:30 Відповісти
Так дані підтягуються з ЄДЕБО, а там ніколи не було того додатку, плюс всі ці дані і раніше можна було отримати на сайті Єдебо, дія просто зробила нову обгортку над вже існуючим багато років сервісом
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22.03.2024 12:17 Відповісти
А ціни не підтягує! Що за сервіс?
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22.03.2024 11:23 Відповісти
бл... знову ця дія всюди суща.
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22.03.2024 11:27 Відповісти
нет там ни хера.
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22.03.2024 14:18 Відповісти
КЛАСНО !
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23.03.2024 01:41 Відповісти
Де ракети, ****** кончені?

73%??? Як вам дипломи в ДіЇ????
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23.03.2024 05:03 Відповісти
А ще забули в ДІЮ внести свідоцтво про закінчення дитячого садочка!!!
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23.03.2024 10:34 Відповісти
Краще б довідку від психіатра..
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23.03.2024 11:34 Відповісти

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