У "Дії" з’явилися дипломи та шкільні атестати
У застосунку "Дія" відтепер можна знайти освітні документи – дипломи та шкільні атестати.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в "Дії", – зазначив він.
Відтепер у застосунку можна знайти:
- атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора мистецтва.
Щоб побачити документи в "Дії", необхідно оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Як раніше повідомляли у Мінцифри, дипломи та атестати відображатимуться в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
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Ну як я загнув? 😂
На росії засекретили майже всі доходи чиновників. Ми куди рухаємось?
RеTwіTTeR: Закiнчуєтьая 5-рiчний термiн президента Зеленського. Всi пам'ятають, скiльки обiтниць вiн складав у 2019 роцi, як випригував зi штанiв обiцяючи закiнчити вiйну, зарплати по 4к баксiв вчителям, подолати корупцiю та кумовство. То ж що з цього зроблено?
В результате - исчез техпаспорт, свидетельство о рождении ребенка.
Свидетельство добавил, а тех паспорта нет в перечне и сам не подтянулся....
И дипломов нет......
73%??? Як вам дипломи в ДіЇ????