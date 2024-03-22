У "Дії" з’явилися дипломи та шкільні атестати

У застосунку "Дія" відтепер можна знайти освітні документи – дипломи та шкільні атестати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в "Дії", – зазначив він.

Відтепер у застосунку можна знайти:

атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

Щоб побачити документи в "Дії", необхідно оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Як раніше повідомляли у Мінцифри, дипломи та атестати відображатимуться в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.