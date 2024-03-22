Євросоюз може виділити Україні перший мільярд євро доходів від заморожених активів РФ вже 1 липня, – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має діяти швидко.

Про це вона заявила на пресконференції за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС в Брюсселі, передає ЄП.

Фон дер Ляєн запевнила, що серед лідерів ЄС є сильна підтримка використання отриманих коштів на "військові цілі для України".

"Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко погодимо цю пропозицію, то зможемо виділити перший мільярд вже 1 липня. Тож це залежить від нас, це в наших руках", – заявила очільниця Єврокомісії.

Вона також зазначила, що можна розраховувати на отримання близько 3 млрд євро у 2024 році та аналогічних сум у наступні роки.

Глава Євроради Шарль Мішель зі свого боку висловив впевненість, що цей механізм можна ввести в дію "дуже швидко", оскільки він отримав "багато підтримки" серед країн ЄС.

Утім, ймовірно, що пропозиція Єврокомісії щодо передачі доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалена на цьому саміті лідерів Євросоюзу. Канцлер Австрії Карл Негаммер перед самітом лідерів ЄС заявив, що Відень виступає проти цієї ідеї. Проти також виступила Угорщина.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.