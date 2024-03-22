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Новини
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Родина нового голови АМКУ від Зеленського скуповує елітну нерухомість на Закарпатті під час війни, – "Схеми". ВIДЕО

кириленко,схеми

Родина нового очільника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка за останні роки придбала нерухомість вартістю 70 мільйонів гривень у Києві та на заході країни.

При чому родичі Павла Кириленка не мали бізнесу і за останні чверть століття не отримували достатніх офіційних доходів, щоб все це придбати, а частиною цього майна користується сам держпосадовець, хоча не вказує це в своїй декларації, з’ясували "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).

Маєток під Києвом

Зокрема, у квітні 2020-го року його тесть Олександр Матієнко став власником земельної ділянки площею чверть гектара у котеджному містечку на півночі Київщини разом з двоповерховим будинком. Також на території неподалік – гостьовий будинок та великий гараж. На той час Павло Кириленко був очільником Донецької облдержадміністрації, куди його призначив президент Володимир Зеленський.

Офіційно будинок та земля під ним обійшлися тестю Кириленка у 4 мільйони гривень. Проте на профільному сайті з продажу нерухомості журналістам вдалося знайти архівне оголошення про продаж цього самого будинку значно дорожче – за $430 тисяч або понад 10 мільйонів гривень.

Маєток тестя Павла Кириленка під Києвом

Через рік після придбання будинку та ділянки – у квітні 2021-го – тесть Кириленка купив ще одну ділянку землі у цьому ж котеджному містечку за 1,8 млн грн. На земельній ділянці площею 25 соток можна розгледіти фундамент майбутньої будівлі.

Земля тестя Павла Кириленка під Києвом

Елітні апартаменти в Ужгороді під час війни

У серпні 2022 року, в розпал повномасштабного вторгнення, тесть Кириленка почав скуповувати нерухомість в Ужгороді, де сам Кириленко пропрацював два роки на посаді військового прокурора перед приходом в Донецьку ОДА.

Тоді тесть Кириленка придбав майнові права на дві квартири у житловому комплексі бізнес-класу Residents Park площею 90 та 74 кв. м. Їхня вартість по договору – 800 тисяч і 640 тисяч гривень відповідно. Але на ринку їхня вартість на момент купівлі майнових прав була вищою: 7 мільйонів та 6 мільйонів гривень відповідно.

ЖК Residents Park в Ужгороді, де скуповують квартири родичі Павла Кириленка.
ЖК Residents Park в Ужгороді, де скуповують квартири родичі Павла Кириленка.

На другий рік повномасштабної війни, у сім’ї Кириленка стає ще більше квартир в елітном ужгородському ЖК Residents Park.

Так, у квітні 2023 року тесть Кириленка купив майнові права на квартиру у цьому ЖК площею 77 квадратних метрів. За договором вона обійшлася йому у 670 тисяч гривень, але ринкова вартість цих апартаментів – майже 6 мільйонів гривень.

У той же час у цьому ж ЖК "Схеми" майнові права на квартиру площею 78 квадратів нібито за 670 тисяч гривень придбала і теща Кириленка Наталія Матієнко. Ринкова вартість таких апартаментів на той момент – майже 6 мільйонів гривень.

Загалом ринкова вартість всієї ужгородської нерухомості родини голови АМКУ, придбаної під час повномасштабної війни, становить майже 25 мільйонів гривень.

Якщо до ужгородських квартир додати ринкову вартість ще чотирьох паркомісць у тому ж ЖК Residents Park, які тесть і теща Кириленка купили у період з 2022 по 2023 рік, то загалом вийде сума у понад 27 мільйонів гривень

За документами, вона коштує значно дешевше. Велику різниця між вартістю майнових прав на квартири та їхньою ринковою ціною юристи пояснюють намаганням уникнути сплати податків.

"Якщо є значна різниця між ціною майнових прав і ціною квартири, це, можна сказати, є маркером схеми оптимізації оподаткування", – вважає незалежний експерт та консультант з нерухомості Євгеній Полунов.

Квартири в Києві

Журналісти з'ясували, що у Києві посадовець разом з родиною живе у квартирі площею 200 кв. м, яку Кириленко не вказував у декларації. Офіційно власницею квартири є Альбіна Віннікова – рідна бабуся дружини чиновника. За документами, вона придбала це майно у січні 2020 року за $265 тисяч або 6 млн грн на той час.

Крім того, Віннікова подарувала доньці – тобто матері дружини Кириленка коштовну нерухомість у столиці – у ЖК бізнес-класу Obolon Plaza.

Віннікова оформила права на цю комерційну нерухомість у травні 2023 року і в той же день подарувала її доньці – Наталії Матієнко. Відповідно до договору купівлі-продажу, офісне приміщення площею 188 квадратних метрів обійшлося у майже 12 мільйонів гривень. Гроші за нього вона сплатила ще у жовтні 2021 року.

У цьому ж ЖК Obolon Plaza теща Кириленка Наталія Матієнко придбала право власності на дві квартири у березні 2023 року. За договорами, сукупна вартість двох квартир площею близько 90 кв. м кожна становить 9,5 мільйонів гривень. Ці кошти були внесені за попередніми договорами, укладеними у 2021 році.

В Obolon Plaza володіє майном і тесть Кириленка Олександр Матієнко, а саме – двома паркомісцями. Вартість одного такого паркомісця станом на початок продажів становила від $40 тисяч і вище.

Сам Павло Кириленко коштовну нерухомість родичів своєї дружини пояснив тим, що бабуся його дружини нібито дуже вигідно продала акції заводу "Стирол" ще у 1990-х роках. Хоча визнав, що йшлося не про великий пакет акцій, а цінні папери, які роздавали працівникам. Ці кошти вони нібито використовували для бізнес-діяльності, хоча офіційно теща Кириленка взагалі не працювала, а її чоловік до 2015 року працював у ДАІ.

Сам Кириленко та його дружина також не мають достатніх коштів, щоб купувати дорогу нерухомість, свідчать дані у його декларації.

Автор: 

декларація (553) Ужгород (96) Антимонопольний комітет (1461) електронне декларування (458) Кириленко Павло (26)


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Топ коментарі
+9
Це якийсь триндець. На лобі ж написано, що злодій-корупціонер, але це вже стало нормою.
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22.03.2024 14:41 Відповісти
+9
Не может быть ! Это плохой Порошенко Зеленскому этого ворюгу подсунул !
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22.03.2024 16:59 Відповісти
+8
Якось я не здивована. У зелі самі щурі і негідники.
Дивно було би якби в тому кодлі з'явилась людина хоча б з мінімальним натяком на порядність.
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22.03.2024 18:11 Відповісти
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Це якийсь триндець. На лобі ж написано, що злодій-корупціонер, але це вже стало нормою.
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22.03.2024 14:41 Відповісти
і шо???? Він же свій,,, а укранці, які на момент подання своєї кандидатури на пост президента ***** , фактично не проживали в Україні термін який прописаний в конституції, тож не могли стати канидатом в президенти, Своїх нє бросают!!!
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22.03.2024 23:24 Відповісти
Який піп ( ЯЖНЕЛОХ🤡🤢)- такий прихід : кириленки, тимашенкі, ермакі, татаровим, шурми, резніковим, шарапов, ЛІЕВ ……… МАРОДЕР - МАРОДЕРУ НА КРОВІ , ОКО НЕ ВИКЛЮЄ ! 🐏🐑🦠73%, ЖРИТЕ ШАШЛИЧКІ і радійте за « найвеличнішого» сЦАРЯ МАФІЇ
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23.03.2024 01:39 Відповісти
Це вже зрада? Чи ще поки терпимо?
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22.03.2024 15:14 Відповісти
Сьогодні чула на радіво- гостю говорять, мовляв, проводились опитування, населення відповіло 60 % з плюсом, що на їхню думку корупція з 2023 значно зросла, представники бізнесу 45 % відповіли що відчули те саме.
На що гость у студії відповів- триває нещадна боротьба з корупцією , а думка населення це їхні суб'єктивні відчуття, а не правда. Бо ж Зеля не може красти, єрмак йому свідок.
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22.03.2024 18:14 Відповісти
Ахаха) ви зробили мій день))))
Чесно кажучи, навіть Віктор Федорович не був настільки наглим, цинічним і брехливим як один обрізаний карлик, його вертухай єлдак і ті 5-6 дефективних менеджерів, а й ще "слуги урода".... Вони нам відкрито сцуть в очі
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22.03.2024 18:19 Відповісти
не на часі такою ****** страдати та розглядати такі пиання !!! Треба проголосувати закон, який дає бронь тим хто вирощує верблюдів!!! І то тарміново!!! Не дай Бог призвуть, ти що??? Україна без верблюдів залишится!!!
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22.03.2024 23:32 Відповісти
Пасіонарії загинули. А нарі буде везти на горбу це бидло до скону.
Українці стануть кріпаками у цих кириленків.
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22.03.2024 16:45 Відповісти
Не может быть ! Это плохой Порошенко Зеленскому этого ворюгу подсунул !
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22.03.2024 16:59 Відповісти
Шоколадний спрут, скоро добереться до найпотаємніших куточків, колись чесної та народної влади…
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23.03.2024 13:39 Відповісти
Якось я не здивована. У зелі самі щурі і негідники.
Дивно було би якби в тому кодлі з'явилась людина хоча б з мінімальним натяком на порядність.
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22.03.2024 18:11 Відповісти
В бочці з прокисшими огірками, годі шукати свіжий огірок. (Аксіома).
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22.03.2024 19:27 Відповісти
Якщо я нічого не плутаю, розслідувати і збирати інформацію про таких кадрів пересічний громадянин не має права. Журналісти, органи тощо мають і зобов*язані.

Ну от, журналісти розслідували. У прокуратуру заяви написали, матеріали відправили ??
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22.03.2024 19:33 Відповісти
Маючи всю одноосібну повноту влади і скрізь своїх ставлеників, зелена влада відповідальна абсолютно за всі процеси в Україні....
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22.03.2024 22:05 Відповісти
Як можно МАФІЮ , називати ВЛАДОЮ? Вам , що не достатньо ЇХ ЗРАДИ І МАРОДЕРСТВА? Особисто ЗЕКЛОП ЇХ ВСІХ ПРИЗНАЧАВ І ВІН ЇХ КРИШУЄ І ОРГАНІЗОВУЄ НА ЗЛОЧИНИ ! Чому не сидить Резніков, Ермак,ЛІЕВ , Шарапов, Тимошенко……… тому , що ДЕГЕНЕРАТИ ОБРАЛИ ДИКТАТОРА ********* , хотіли такого, как путлер
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23.03.2024 01:45 Відповісти
"...Родина нового голови АМКУ від Зеленського скуповує елітну нерухомість...". Безумовно, негідник ! Вимушений, бідолага, підбирати разом з родиною, ті крихти, які ще залишилися після родин кучми, януковича, порошенка... " Не той тепер Миргород, Хорол річка не та..."
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22.03.2024 23:09 Відповісти
Було б дивно, якби ЗЄ призначив чесну і принципову людину. А так... ЗЄвлада - вороги України
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22.03.2024 23:19 Відповісти
Головна проблема режиму зєлєнскага полягає у тому, що мародер і грабіжник, в принципі не може призначати на державні посади професіоналів, бо вони будуть заважати йому красти, тому він призначає таких же виродків як і сам. Ця новина - яскраве тому підтвердження
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23.03.2024 05:57 Відповісти
ЗЕбануте бидло, яке, як злояґкісна пухлина, заполонило всю Україну, незважаючи на свою прирожену тупість і дебілізм, розуміе, поки блазень при владі, це їх останній шанс, другого такого не буде, і крадуть так, щоб і правнукам хватило.
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23.03.2024 07:54 Відповісти
В чому справа? Хто ще не зрозумів - в кварталі95 зовсім інша, своя політика, своє розуміння підприємництва, зовсім протилежне кримінальному кодексу. Кожен займається тим чим хоче аби не сильно світитись. А викрили-клуб прикриває та допомагає уникнути відповідальності. Не потрібно звертатись до правоохоронних органів, судів, прокурорів за справедливістю. Ви звертаєтесь до обслуговуючого персоналу банди крадіїв на чолі з Зеленським.
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23.03.2024 09:38 Відповісти
А що дивуватись зелена мафія прийшла на зміну шоколадній, але суть незмінна.
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23.03.2024 09:51 Відповісти
виталя падрачи на партрет ***** в тваей спальне . какая тебе разница жизнь удалась ты уже паляк
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23.03.2024 14:57 Відповісти
Коли це призначає,безсумніву-злодюга,а якщо з Донецька-.взагалі ...ОПа!
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23.03.2024 12:53 Відповісти
ну масейчук - каломойская - паровозная нам уже много раз втирала ..ЩО НЕ МОЖНА РОЗХИТУВАТИ ЧОВНА .. конечно нельзя розхитувати бо награбоване зеленими гандонами вже через борти выпадает ***** в воду . з горляки назад вилазить бо ковтнути не можуть поперек горла стало награбоване --- вова так это бизнес на крови или еще нет ??? сколько начальников вца ты уже снял за воровство??? сколько из них сидят??? сколько отмазались??? почему замы резникова арестованы а сам резников на свободе ??? почему баканов на свободе а не в сизо???
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23.03.2024 14:51 Відповісти

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