Суд скасував закриття справи проти "хрещеного батька контрабанди" Альперіна

Апеляційна палата Вищого адміністративного суду України (ВАКС) скасувала постанову про закриття кримінального провадження щодо одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав одним із "хрещених батьків контрабанди" в Україні.

"Колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу ВАКС про закриття кримінального провадження та призначила повторний його розгляд у суді першої інстанції", – йдеться у повідомленні Апеляційної палати.

Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

У повідомленні не вказане прізвище обвинуваченого, проте обставини справи вказують, що йдеться саме про Альперіна.

За інформацією суду, зазначену особу, двох його партнерів – колишнього керівника Одеської митниці й директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС, а також митного брокера обвинувачують у можливому створенні й участі в злочинній організації, яка, імовірно, ввозила в Україну товари за заниженою митною вартістю (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України).

У чому підозрюють Вадима Альперіна

Як повідомлялося, 12 жовтня 2023 року ВАКС закрив справу проти Альперіна у зв'язку із закінченням строків розслідування за клопотанням сторони захисту. Адвокати бізнесмена наполягали на тому, що до цієї справи слід застосувати так звані "правки Лозового" і закрити, адже строки розслідування у ній нібито продовжував не уповноважений на це суб’єкт. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на це рішення.

У грудні 2023 року БЕБ провело обшуки у низці компаній, підконтрольних Альперіну.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року співробітники НАБУ затримали одеського контрабандиста Альперіна після того, як він сам прийшов до прокуратури. Перед цим президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе затримати Альперіна.

Його разом зі спільниками звинувачували у створенні злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки склали понад 63,8 млн грн.

На початку грудня 2019 року ВАКС обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн. Її одразу ж внесли і Альперін вийшов на свободу. Втім, половину цих коштів згодом стягнули в дохід держави, бо він не здав ізраїльський паспорт.

У квітні 2021 року Рада національної безпеки й оборони (РНБО) вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі. Санкції РНБО також торкнулися компаній, пов'язаних із Вадимом Альперіним.