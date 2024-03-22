МВФ покращив прогнози ВВП та інфляції для України

Міжнародний валютний фонд оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, трохи покращивши прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку.

Як повідомили в МВФ, очікування номінального ВВП України на цей рік підвищено до 7,75 трлн грн з 7,64 трлн грн у грудні минулого року, утім, на 2025 рік – залишено практично без змін – 8,86 трлн грн, передає Інтеракс-Україна.



Це багато в чому пов'язано з переглядом оцінки зростання ВВП минулого року з 4,5% до 5% і відповідно номінального ВВП до 6,5 трлн грн з 6,43 трлн грн.



У структурі зростання ВВП МВФ тепер очікує трохи менше вкладу внутрішнього попиту, приватного споживання та інвестицій, але все це компенсується кращою ситуацією з чистим експортом.



Прогноз інфляції на цей рік Фонд покращив до 8,5% з 9,5%, зростання реальних доходів – до 9,8% з 8,5%, хоча оцінка безробіття погіршена до 14,5% з 13,9%.



Щодо бюджету, то в МВФ трохи знизили оцінку його дефіциту (без урахування грантів) – до 20,2% ВВП з 20,4% ВВП.



Прогноз сукупного держборгу на кінець цього року покращено до 94% ВВП з 96,7%, проте далося взнаки і поліпшення його оцінки на кінець 2023 року до 82,9% ВВП з 87,1% ВВП.



Новий прогноз дефіциту поточного рахунку України у 2024 році – 5,7% ВВП замість 7,1% у грудневих матеріалах, прямих іноземних інвестицій – 2,2% ВВП замість 1,2%. Оцінку валових міжнародних резервів на кінець цього року покращено до $42,1 млрд з $40,9 млрд.



В оновленому макропрогнозі МВФ також очікує зростання кредитів у 2024 році на 8,5%, що трохи гірше за грудневу оцінку в 9,5%, проте ймовірна причина такого коригування – різке поліпшення оцінки зниження кредитного портфеля в 2023 році до 0,5% з 7,5%.

Як повідомлялося, 21 березня Рада директорів МВФ затвердила третій перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) та виділення Україні чергового траншу на $880 млн.