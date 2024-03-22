Наслідки ракетної атаки: Пошкоджено об’єкти "Центренерго", ДТЕК та "Нафтогазу" (оновлено)

Внаслідок масованої атаки військ РФ по енергосистемі України пошкоджено об’єкти групи "Нафтогаз" та ПАТ "Центренерго".

"Об'єкти "Нафтогазу" також потрапили під удар. Маємо локальні пошкодження газопроводів та знеструмлення об'єктів. Ведуться необхідні роботи", – написав голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов у Facebook.

Він уточнив, що працівники компанії не постраждали. Фахівці "Нафтогазу" вже працюють над відновленням пошкоджених газових мереж, на частині знеструмлених об'єктів уже відновлено постачання електроенергії.

Крім того, внаслідок масованого ракетного удару військ Росії по енергосистемі України пошкоджено об'єкт ПАТ "Центренерго".

"Люди не постраждали. На підприємстві розпочали відновлювальні роботи", – повідомила пресслужба компанії.

Голова "Центренерго" Андрій Чуркін раніше розповідав що внаслідок російської агресії від початку повномасштабного вторгнення на Трипільській і Зміївській ТЕС (Київська та Харківська області відповідно) було пошкоджено приблизно 40% обладнання та будівель, а Вуглегірська ТЕС опинилася в тимчасовій окупації.

Також внаслідок російської атаки у ніч на 22 березня постраждали об'єкти генерації енергохолдингу ДТЕК, наразі вони не працюють через значні пошкодження, розповів в ефірі телемарайону виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Внаслідок атаки було пошкоджено багато об'єктів геннерації й об'єкти системи розподілу електроенергії. Що стосується об'єктів генерації, вони зараз не працюють, бо дуже суттєві пошкодження", – цитує Сахарука Укрінформ.

Він повідомив, що зараз енергетики проводять оцінку пошкоджень на електростанціях для подальшого відновлення.

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Як повідомлялося, під час ракетної атаки вранці 22 березня росіяни атакували найбільшу гідроелектростанцію України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Вона припинила роботу, але загрози прориву немає, зазначали в "Укргідроенерго".