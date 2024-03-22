Мінекономіки: Кожна відтермінована реформа коштуватиме Україні $400 мільйонів

Україна не може відтерміновувати реформи, передбачені планом для Ukraine Facility, інакше втрачатиме $400 млн за кожну відкладену з них.

Таку думку висловив заступник міністра економіки Олексій Соболев під час презентації Моніторингу виконання умов програми МВФ та підтримки від ЄС, передає Укрінформ.

"На жаль, часто так траплялося, що Україні доводилося щось відтерміновувати чи змінювати у своїх зобовʼязаннях перед партнерами. Але сьогодні ми говоримо про потужну фінансову підтримку в межах ініціативи Ukraine Facility, тому можливості відкладати реформи не маємо. Це надто дорого коштуватиме нашому бюджету, за моїми підрахунками, одна реформа – мінімум $400 млн", – зазначив Соболев.

За його словами, документ включає в себе понад 150 індикаторів за 69 напрямками реформ. Виконання реформ заплановане на період до 2027 року.

План розроблявся у повній синхронізації з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, додав урядовець.

"У 2024 році Міністерство економіки має виконати 7 індикаторів, передбачених Планом для Ukraine Facility. Пріоритетним завданням є розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату", – доповнив Соболев.

Він також зазначив, що не менш важливою частиною цього проєкту є створення бази потенційних інвестиційних проєктів, їхня оцінка та можливості для залучення нових інвестицій міжнародних фінансових організацій.

"Маємо діяти на випередження, адже навіть часткова втрата коштів, в умовах війни, є смертельною для України", – підсумував заступник міністра.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Найближчим часом українська сторона передасть його на розгляд Єврокомісії.