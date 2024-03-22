Кабмін створив Центр авіації СБУ

Кабінет Міністрів створив бюджетну установу "Центр авіації Служби безпеки України".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 22 березня.

"Погоджено пропозицію Служби безпеки України щодо утворення бюджетної установи "Центр авіації Служби безпеки України", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України затвердив положення про державного інспектора з безпеки авіації.

Державний інспектор є службовою особою Державіаслужби, уповноваженою на здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності вимог законодавства в галузі цивільної авіації та за станом об'єктів авіаційної діяльності у процесі провадження такої діяльності, використання повітряного простору України, а також на виконання інших функцій і завдань, покладених на Державіаслужбу.

Відновлення авіасполучення

Як повідомлялося, Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Європейського Союзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також тривають консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".

У листопаді керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджував, що один з українських аеропортів може відновити польоти цивільно авіації ще до закінчення війни з Росією.

Детальніше про можливості відновлення авіасполучення читайте в матеріалі БізнесЦензор "Відкрити небо над Україною: Чи можливо відновити авіасполучення до закінчення війни".