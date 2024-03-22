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Новини
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Пілотний проєкт: Податкова буде телефонувати боржникам ЄСВ протягом трьох місяців

телефон,податкова,боржники

Державна податкова служба України з 25 березня 2024 року розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України.

Мета пілотного проєкту – підвищення рівня обізнаності платників податків про наявність у них податкового боргу з платежів, недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також сприяння добровільному погашенню заборгованості.

"Платникам податків – боржникам – через Контакт-центр ДПС у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість", – пояснили в Держподатковій.

Пілотний проєкт триватиме протягом трьох місяців.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року виконавчі служби стягнули понад 25 млрд грн, що є рекордним показником на останні п’ять років. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути з боржників.

Автор: 

борг (1880) податки (2469) податкова (347) Державна податкова служба (382)


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Странно почему никто не хочет платить 22 процента на несуществующую страховку?О_о
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22.03.2024 21:25 Відповісти
Hallo, hajduk...
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22.03.2024 23:08 Відповісти
Наче не вони ж телефонують з "проханням" заплатити податки наперед .
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23.03.2024 14:29 Відповісти

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