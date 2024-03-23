НАЗК більше не вестиме реєстр міжнародних "спонсорів війни"

Національне агентство з питань запобігання корупції передає інформацію, яка міститься у розділі "Міжнародні спонсори війни" на порталі "Війна і санкції" Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Також Агентство підготує для передачі документальні матеріали, які стали підставою для внесення вказаних відомостей.

Крім того, НАЗК вже забезпечило переадресацію користувачів зі сторінки "Міжнародні спонсори війни" на "Державний реєстр санкцій" – для єдиного інформування про офіційний перелік субʼєктів, щодо яких застосовано санкції.

Нацагентство також проінформувало уряд про те, що, крім розділу "Міжнародні спонсори війни", складовими частинами порталу "Війна і санкції" є такі розділи:

"Компоненти у зброї",

"Інструменти війни",

"Кандидати на санкції",

"Війна і мистецтво",

"Війна і спорт",

"Іноземці в російських компаніях".

Зазначається, що ведення зазначених реєстрів також потребує унормування та визначення державних органів, відповідальних за їх функціонування. Тому до вирішення цього питання доступ до цих розділів буде тимчасово закритий.

НАЗК вживатиме заходів з передачі інформації, яка міститься в інших складових частинах порталу "Війна і санкції" для забезпечення ефективної санкційної політики.

Відповідні рішення Агентство ухвалило з урахуванням витягу з протоколу засідання уряду 15 березня №30.

Раніше повідомлялося, що Україна вирішила закрити список міжнародних "спонсорів війни" після негативної реакції з боку таких країн, як Китай і Франція.