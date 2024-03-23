Нацбанк втричі збільшив чистий продаж валюти на тлі падіння гривні

Чистий продаж доларів Національним банком зріс із $262,6 млн минулого тижня до $680,4 млн цього тижня, що відповідає показникам на самому початку року.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з ними, продаж валюти збільшився з $263 млн до $680,9 млн, тоді як купівля залишилася на мізерному рівні, хоч і трохи збільшилася – з $0,37 млн до $0,46 млн.



Офіційний курс гривні за підсумками тижня ослаб майже на 11 копійок – із 38,7998 грн/$1 до $38,9075 грн/$1. Він знижувався в першій половині тижня, досягнувши історичного мінімуму в середу – 39,1399 грн/$1, після чого у четвер зміцнився відразу на 21 копійок. а потім ще на 2 копійки у п'ятницю.



На готівковому ринку курс гривні ослаб за тиждень на 29 копійок. На відміну від міжбанківського ринку після зміцнення у четвер з 39,31 грн/$1 до 39,16 грн/$1 у п'ятницю він знову знизився до 39,3 грн/$1.



Динаміка негативного сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу відповідала коливанням гривні у цей час: із $15,4 млн у понеділок воно зросло до $20,7 млн у середу.

Як повідомлялося, за підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,5 млрд з $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді.



Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд – до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд. грн.