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Новини
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Нацбанк втричі збільшив чистий продаж валюти на тлі падіння гривні

доллар,долар

Чистий продаж доларів Національним банком зріс із $262,6 млн минулого тижня до $680,4 млн цього тижня, що відповідає показникам на самому початку року.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ними, продаж валюти збільшився з $263 млн до $680,9 млн, тоді як купівля залишилася на мізерному рівні, хоч і трохи збільшилася – з $0,37 млн до $0,46 млн.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня ослаб майже на 11 копійок – із 38,7998 грн/$1 до $38,9075 грн/$1. Він знижувався в першій половині тижня, досягнувши історичного мінімуму в середу – 39,1399 грн/$1, після чого у четвер зміцнився відразу на 21 копійок. а потім ще на 2 копійки у п'ятницю.

На готівковому ринку курс гривні ослаб за тиждень на 29 копійок. На відміну від міжбанківського ринку після зміцнення у четвер з 39,31 грн/$1 до 39,16 грн/$1 у п'ятницю він знову знизився до 39,3 грн/$1.

Динаміка негативного сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу відповідала коливанням гривні у цей час: із $15,4 млн у понеділок воно зросло до $20,7 млн у середу.

Як повідомлялося, за підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,5 млрд з $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді.

Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд – до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд. грн.

Автор: 

валюта (2226) НБУ (9377) продаж (2095)


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Валять за кордон. Тому все продають, переводять у $ бо відчувають, крах не за горами.
Ще тиждень затягування з поставками снарядів, не надання грошей і можна буде готуватись знову до повномаштабного заходу з Півночі та Сходу. Тому в Українців дорога лише одна - на Захід, до Німеччини, Франції, Данії.
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24.03.2024 01:40 Відповісти
Здрисні, кацапіздіще! Не дочекаєтесь!
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24.03.2024 21:25 Відповісти

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