WhatsApp додав можливість закріплювати до трьох повідомлень

У месенджері WhatsApp з’явилася нова функція, яка дозволяє користувачам в одному чаті закріплювати до трьох повідомлень у розмові.

Як пише GSM Arena, у грудні минулого року WhatsApp запровадив можливість закріплювати повідомлення в приватних бесідах і в групових чатах, але тоді користувачі могли закріпити лише одне повідомлення в розмові, передає Укрінформ.

Відтепер користувачі зможуть закріплювати до трьох повідомлень в індивідуальних і групових чатах.

Користувачі матимуть можливість закріплювати різні типи повідомлень, включно з текстом, зображеннями та опитуваннями.

За замовчуванням повідомлення закріплюватиметься на сім днів, але також його можна закріпити на 24 години або 30 днів.

Після цього повідомлення буде автоматично відкріплено, якщо користувач самостійно його не відкріпить.

Раніше повідомлялося, що WhatsApp тестує нову функцію обміну миттєвими повідомленнями для Android, яка дозволяє користувачам легко обмінюватися файлами з людьми поблизу без необхідності вводити номер телефону.