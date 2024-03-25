У Нацбанку припускають зниження облікової ставки до 11% до кінця року

Низка членів Комітету з монетарної політики Національного банку припускає зниження облікової ставки до 11-12% до кінця року. Утім, більшість виступає за її зниження на рівні 13-14%.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

На думку кількох членів комітету, зниження ставки до 11-12% узгоджуватиметься з очікуваною помірною інфляцією наступних років і не має призвести до втрати привабливості гривневих активів і розбалансування очікувань.

"Вони вважають, що варто будувати прогноз на збалансованих припущеннях, адже економіка значною мірою пристосувалася до війни, а міжнародна підтримка зберігатиметься. Водночас в умовах тривалішого збереження безпекових ризиків економіка потребуватиме додаткових стимулів для відновлення, й активніше зниження облікової ставки дасть змогу пожвавити кредитування", – пояснюють в НБУ.

Натомість, більшість учасників дискусії очікують зниження облікової ставки до 13-14% на кінець поточного року.

На їхню думку, простір для пом’якшення процентної політики є обмеженим, ураховуючи, зокрема, очікуване прискорення інфляції в другому півріччі поточного року, високу ймовірність збереження високих безпекових ризиків у наступному році та ризики, пов’язані з ритмічністю та обсягами зовнішнього фінансування.

До того ж зазначається, що реалізація планів щодо продовження валютної лібералізації – додатковий чинник, що обмежуватиме величину кроку зі зниження облікової ставки.

На думку цих членів комітету, за відповідних умов НБУ потрібно діяти виважено, зберігаючи достатню привабливість гривневих активів і не провокуючи додатковий тиск на міжнародні резерви.

Вони переконані, що суттєвіше зниження облікової ставки можна розглядати лише за умови значних позитивних зрушень у поточному балансі ризиків, зокрема щодо міжнародної фінансової допомоги.

Як повідомлялося, 14 березня правління Національного банку несподівано ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5%.