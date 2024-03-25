Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексміністра Табачника

Міністерство юстиції 22 березня подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника.

Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частиною 1 статті 4 Закону України "Про санкції".

Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

У якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, до розгляду позову Мін'юст пропонує долучити Аллу Табачник.

Як відомо, Дмитро Табачник – колишній міністр освіти України, який після подій Революції гідності виїхав за межі України та на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях.

У міністерстві зазначають, що під час повномасштабного вторгнення він разом з представниками вищих органів влади РФ організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

Також Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора – так званої "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

Як повідомлялося, минулого тижня ексміністр освіти та науки часів Януковича Дмитро Табачник був засуджений до 15 років тюремного ув’язнення заочно.