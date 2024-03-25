БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексміністра Табачника

табачник

Міністерство юстиції 22 березня подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника.

Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частиною 1 статті 4 Закону України "Про санкції".

Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

У якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, до розгляду позову Мін'юст пропонує долучити Аллу Табачник.

Як відомо, Дмитро Табачник – колишній міністр освіти України, який після подій Революції гідності виїхав за межі України та на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях.

У міністерстві зазначають, що під час повномасштабного вторгнення він разом з представниками вищих органів влади РФ організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

Також Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора – так званої "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

Як повідомлялося, минулого тижня ексміністр освіти та науки часів Януковича Дмитро Табачник був засуджений до 15 років тюремного ув’язнення заочно.

Автор: 

санкції (4727) Табачник Дмитро (13)
Топ коментарі
+6
Ще не конфіскували ? що чекаємо патріоти ? позорисько а не держава!
25.03.2024 13:40 Відповісти
+5
..а воно ще досі не конфісковане?
чи зевлада ще дОсі не визначилася, як його позеленіше роздерибанити?
25.03.2024 13:43 Відповісти
+4
Український народ за конфіскацію майна в усіх колишніх та діючих чиновників, яке оримано в незаконний спосіб.
25.03.2024 13:38 Відповісти
Український народ за конфіскацію майна в усіх колишніх та діючих чиновників, яке оримано в незаконний спосіб.
25.03.2024 13:38 Відповісти
Міністр вчив, як грабувати народ власної країни.
25.03.2024 13:40 Відповісти
Ще не конфіскували ? що чекаємо патріоти ? позорисько а не держава!
25.03.2024 13:40 Відповісти
..а воно ще досі не конфісковане?
чи зевлада ще дОсі не визначилася, як його позеленіше роздерибанити?
25.03.2024 13:43 Відповісти
Ніззя канфіскавать. Сациально блізкій патамушта.
25.03.2024 13:46 Відповісти
звіздець. а воно й досі не конфісковано? цей вилупок був в команді яника 2014, а з 2022 допомагав рашистам на окупованих територіях запорізької області встановлювати катівні!!!
25.03.2024 14:29 Відповісти
Може він ще й зарплату та пенсію отримує? Чи долі в підприємствах України? Я не здивуюся якщо так.
25.03.2024 14:35 Відповісти
Він же кошерний!
25.03.2024 15:18 Відповісти
ЗЕлень постійно голосить: нема коштів,Захід чому не допомагаєте нам? Друзі,а ви знаєте,що покинуті ригами маєтки (Рабіновіча,Медвєдчука,Азарова,Пшонкі,Кузьміна,Табачніка і т.д.) вже 10 років стоять під держохороною,чекають своїх господарів,переселенців,тих хто втратиа житло після обстрілів,солдатів на реабілітацію тощо-туди ні-ні селити!
25.03.2024 15:26 Відповісти
Ну нарешті, під майбутні вибори, почала влада імітувати, безкомпромісну боротьбу проти майна та нерухомості, банківських рахунків, усіляких активів, зрадників та катів України!!
А цих КАТІВ України, куди не ткни пальцем, усі їх майнові статки по Україні знають!! Вони ж у реєстрах Мінюсту і не ховали!!
Вони ж, Впродовж 10 років, з прибутків і жирують за межами України….
Від слова до діла у привладних усьо па регламенту КМУ!
26.03.2024 09:49 Відповісти

