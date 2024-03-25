Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексміністра Табачника
Міністерство юстиції 22 березня подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника.
Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частиною 1 статті 4 Закону України "Про санкції".
Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
У якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, до розгляду позову Мін'юст пропонує долучити Аллу Табачник.
Як відомо, Дмитро Табачник – колишній міністр освіти України, який після подій Революції гідності виїхав за межі України та на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях.
У міністерстві зазначають, що під час повномасштабного вторгнення він разом з представниками вищих органів влади РФ організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.
Також Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора – так званої "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.
Як повідомлялося, минулого тижня ексміністр освіти та науки часів Януковича Дмитро Табачник був засуджений до 15 років тюремного ув’язнення заочно.
чи зевлада ще дОсі не визначилася, як його позеленіше роздерибанити?
А цих КАТІВ України, куди не ткни пальцем, усі їх майнові статки по Україні знають!! Вони ж у реєстрах Мінюсту і не ховали!!
Вони ж, Впродовж 10 років, з прибутків і жирують за межами України….
Від слова до діла у привладних усьо па регламенту КМУ!