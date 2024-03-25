Зеленський підписав останній закон для отримання $1,5 млрд від Світового банку

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках".

Закон повернуто до парламенту з підписом президента 22 березня, свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №5865 на сайті Верховної Ради.

Підписання цього закону залишалося останньою невиконаною умовою для отримання Україною $1,5 млрд від Світового банку.

Верховна Рада ухвалила його 22 лютого, проте НКЦПФР звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням його ветувати.

Зокрема, у НКЦПФР були невдоволені поправками, які могли б обмежити рівень зарплат співробітників регулятора. Крім того, у Нацкомісії вимагали переглянути вимоги до уникнення конфлікту інтересів працівників НКЦПФР. За даними ЗМІ, що під нову норму щодо конфлікту інтересів підпадав і сам голова НКЦПФР Руслан Магомедов, оскільки його цивільна дружина працює у інвестиційній компанії, за якою його відомство мало б здійснювати нагляд.

У підсумку зміни, на яких наполягало керівництво НКЦПФР, Верховна Рада врахувала у законі "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану", ухваленому минулого тижня.