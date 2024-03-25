БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський підписав останній закон для отримання $1,5 млрд від Світового банку

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках".

Закон повернуто до парламенту з підписом президента 22 березня, свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №5865 на сайті Верховної Ради.

Підписання цього закону залишалося останньою невиконаною умовою для отримання Україною $1,5 млрд від Світового банку.

Верховна Рада ухвалила його 22 лютого, проте НКЦПФР звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням його ветувати.

Зокрема, у НКЦПФР були невдоволені поправками, які могли б обмежити рівень зарплат співробітників регулятора. Крім того, у Нацкомісії вимагали переглянути вимоги до уникнення конфлікту інтересів працівників НКЦПФР. За даними ЗМІ, що під нову норму щодо конфлікту інтересів підпадав і сам голова НКЦПФР Руслан Магомедов, оскільки його цивільна дружина працює у інвестиційній компанії, за якою його відомство мало б здійснювати нагляд.

У підсумку зміни, на яких наполягало керівництво НКЦПФР, Верховна Рада врахувала у законі "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану", ухваленому минулого тижня.

Топ коментарі
+5
Воно підписало закон!
А що, хіба воно дотримується Конституції??? Так і з цим законом буде. Підписуй... не підрисуй... Поки ця срана зелена банда при владі - нічого хорошого в Україні не буде! Як і не було останні 5 років!
показати весь коментар
25.03.2024 13:48 Відповісти
+3
який відсоток зеленського буде?
показати весь коментар
25.03.2024 13:44 Відповісти
+3
Зразу видно - юріст
показати весь коментар
25.03.2024 13:45 Відповісти
який відсоток зеленського буде?
показати весь коментар
25.03.2024 13:44 Відповісти
Зразу видно - юріст
показати весь коментар
25.03.2024 13:45 Відповісти
І не послав їх в SRаку, як посилав і своєму дебільному кіно?
показати весь коментар
25.03.2024 13:45 Відповісти
Воно підписало закон!
А що, хіба воно дотримується Конституції??? Так і з цим законом буде. Підписуй... не підрисуй... Поки ця срана зелена банда при владі - нічого хорошого в Україні не буде! Як і не було останні 5 років!
показати весь коментар
25.03.2024 13:48 Відповісти
А за якої банди в Україні добре було?
показати весь коментар
25.03.2024 19:45 Відповісти
Ніколи не думав що це скажу, але за банди шапкокрада було хотяби по поняттях
показати весь коментар
25.03.2024 19:54 Відповісти
Трохи пенсій та зарплат бюджетникам...
показати весь коментар
25.03.2024 13:49 Відповісти
Зовсім не паляться голова контролюючого органу та його дружина. В нас вже цілі династії виросли на державних органах. Як поліпи насаджуються на бюджет
показати весь коментар
25.03.2024 13:50 Відповісти
скоро мы увидим результаты этих законов, когда проснемся а страна уже продана
показати весь коментар
25.03.2024 14:28 Відповісти
Вся політична поведінка президента, як ми побачили впродовж повного 5-річного циклу каденції, всуціль детермінована його внутрішнім станам. Відтак уся країна підпорядкована наявності чи відсутності ефемерного куража в однієї людини + сицилійському закону омерти оманського тандему... Сьогодні закон, завтра незакон, а післязавтра куди крива виведе
показати весь коментар
25.03.2024 14:42 Відповісти
****** - дерибанят страну! Если б не прижали яйца, так бы Магомедов и получал бы свое законно заработанное...
А вы говорите этих арендаторов и их деток в армию призвать...
показати весь коментар
25.03.2024 16:09 Відповісти

