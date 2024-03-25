Наслідки обстрілів: Опалювальний сезон у Харкові завершать достроково

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів у Харкові зберігається відчутний дефіцит електроенергії. Через це опалювальний сезон у місті завершать достроково.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму відеозверненні у Telegram.

"Чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дасть змогу забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів і дати гарячу воду в будинки харків'ян", – сказав Терехов.

Мер Харкова уточнив, що відключати теплопостачання почнуть вже із завтрашнього дня, 26 березня.

Терехов додав, що хоча в понеділок уранці вдалося відновити перевезення пасажирів на всіх лініях метро, потужностей для роботи наземного електротранспорту ще не вистачає.

"Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси", – сказав Терехов.

Як повідомлялося, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, буде прийматись окремо.

"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть, я думаю, прийматись окремо",– заявив Кудрицький.