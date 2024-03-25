Найбільший вагонобудівний завод в Україні отримав збиток на 144 мільйона

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ) за підсумками 2023 року отримав 143,76 млн грн збитку після чистого прибутку 37,25 млн грн роком раніше.

Про це свідчить інформація до порядку денного річних зборів акціонерів компанії, запланованих на 22 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

"За підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік збиток становить 143,76 млн грн. З урахуванням доходу від переоцінки актуарних зобов'язань, згідно з розрахунком незалежного актуарія, у розмірі 55,21 млн грн, затвердити загальну суму збитку за 2023 рік у розмірі 88,55 млн грн", – йдеться у проєкті рішення зборів.

Отриманий збиток заплановано погасити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Як повідомлялося, "Крюківський вагонобудівний завод" завершив 2022 рік із чистим прибутком у розмірі 37,25 млн грн, тоді як у 2021 році чистий збиток становив майже 230 млн грн.

За даними НКЦПФР на третій квартал 2023 року, по 25% акцій ПАТ "КВБЗ" володіють естонські AS Skinest Finants і Osauhing Delantina, 20% – зареєстрована в Англії Transbuilding Services Limited (20%).

Водночас, у переліку акціонерів, як власник 25% акцій, зазначена австрійська OW Capital Management GmbH (підконтрольна громадянину РФ). Судовим рішенням від 13 липня 2022 року цей пакет передано в управління АРМА.

КВБЗ називає основним власником голову наглядової ради і президента Володимира Приходька.

Крюківський вагонзавод виробляє пасажирські та вантажні вагони, регіональні дизель-поїзди, швидкісні міжрегіональні поїзди локомотивної тяги, запасні частини та візки для вантажних вагонів.

Восени 2023 року "Укрзалізниця" підписала з КВБЗ договір на виготовлення 44 пасажирських вагонів за 1,95 млрд грн з умовою поставки до 31 грудня 2025 року. У грудні того ж року "Укрзалізниця" підписала з КВБЗ контракт на поставку 22 нових пасажирських вагонів на загальну суму 980,45 млн грн (з ПДВ) до 30 червня 2026 року.

До весни 2023 року КВБЗ завершив виконання замовлення "Укрзалізниці" на поставку 100 пасажирських вагонів у рамках укладеного у 2021 році договору більш ніж на 3 млрд грн.