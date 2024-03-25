Польща готується до припинення транзиту українського зерна з 1 квітня

Польща та Україна ведуть переговори про введення ліцензій на сільгосппродукцію, Варшава також сподівається на припинення транзиту українського зерна з 1 квітня.

Про це повідомив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетман, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже просунулися в переговорах із Україною з приводу системи ліцензування, яку наші попередники так і не змогли запровадити. Ми вже на етапі переговорів з українською стороною про чутливі продукти. Я сподіваюся, що ці переговори продовжаться цього тижня і будуть слідувати до завершення" , – сказав Гетман.

Він також наголосив, що уряд Польщі планує доплати фермерам, які мають надлишок пшениці.

"Ми сподіваємося, оскільки про це говорили з українською стороною, що навіть транзит, насамперед кукурудза та пшениця, з 1 квітня практично припиниться", – додав польський чиновник.

За його словами, протягом трьох місяців протестів польських фермерів на кордоні з Україною вдалося реалізувати багато вимог фермерів, зокрема щодо Європейського зеленого курсу.

Транзит української агропродукції

Раніше повідомлялося, що польська влада домовилася з фермерами про дотації на тонну зерна та тимчасове закриття кордону з Україною з 1 квітня для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

Уперше заборона на імпорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику з України була введена Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією 2 травня 2023 року на період до 5 червня, а потім її було продовжено до 15 вересня після серії протестів на кордоні з його блокуванням.

ЄС з 15 вересня скасував цю заборону після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн і згодом запровадила відповідне ліцензування.

Проте того самого дня Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні заборони на імпорт українських агротоварів. Окрім пшениці, ріпаку, соняшнику і кукурудзи Польща заборонила ввезення круп і борошна, а Угорщина розширила список до 25 позицій.